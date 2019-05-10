فطارك عربى.. بط ومحشى مشكل.. وحلى بكنافة بالمانجو من مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الإفطار من مصر محاشى مشكلة الإفطار من مصر محاشى مشكلة يعتبر طبق المحشى من أساسيات شهر رمضان فى مصر، حيث يحتوى على تشكيلة متنوعة من الخضروات بداية من الكرنب وورق العنب والموسة والباذنجان والفلفل المحشو بخلطة الأرز والخضروات الورقية الخضراء التى تتمتع بمضادات الأكسدة والالياف التى تمنع حالات الإمساك.

محاشى Advertisements البط المحشى البط المحشى من الأكلات التراثية خاصة فى مصر عامة والقرى الريفية خاصة طبق البط المحشو بالأرز أو الفريك، وعلى الرغم من احتواء على كميات الدسم والسعرات الحرارية إلا أنه لا يحتوى على أى كربوهيدرات أو ألياف أو سكريات، لكنها غنية جداً بالبروتين والحديد وفيتامين B وهى العناصر الغذائية المهمة لعملية التمثيل الغذائى.

بط محشى

الكنافة بالمانجو الكنافة بالمانجو تربعت الكنافة بالمانجو على عرش للحلويات الرمضانية فى مصر منذ سنوات، وهو الطبق المكون من طبقات من الكنافة والكريم والمانجو، وتحتوى المانجو على مضادت أكسدة التى تحمى من المواد المسببة لسرطان القولون، والثدى، والدم، والبروستات، كما تحتوى على فيتامين ك الذى يحمى العظام من الجسور، وتساعد على تحسين عملية الهضم.

كنافة

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