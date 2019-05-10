شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقنع طفلك بتناول الأطعمة الصحية؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حاول باحثون من الولايات المتحدة معرفة سبل إقناع الأطفال بتناول الأطعمة الصحية غير المحببة لديهم.

وقال الباحثون «إن أفضل وسيلة لإغرائهم بهذه الأطعمة، كانت عندما يعرض الطعام على الأطفال أكثر من مرة مع ذكر الفائدة الصحية لهذا الطعام».

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وأظهرت دراسات سابقة أن الأطفال على استعداد لتجريب أطعمة جديدة إذا عرضت عليهم هذه الأطعمة مرارا.

كما وجد الباحثون أن الثناء على الأطفال بسبب تناولهم الأطعمة الصحية يكون له أثر جيد أيضا.

ومزج باحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في العدد الحالي من مجلة «جورنال أوف نوتريشن ايديوكيشن اند بيهيفيار» المعنية بأبحاث التعليم الغذائي والسلوكي، بين هاتين الفكرتين، حيث قدموا لـ 87 طفلا في سن 3 إلى 6 سنوات، على مدى أكثر من ستة أسابيع، كل يومين طعاما غير مفضل لديهم، وهو: طماطم وفلفل أخضر وعدس وحبوب كينوا.