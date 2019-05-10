"النظام الغذائي العكسي" يقلل الوزن بزيادة السعرات الحرارية

تعمل معظم الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية لمساعدتك على التخلص من الوزن بسرعة، ولكن من الصعب الالتزام بها على المدى الطويل، ونتيجة لذلك لا تنجح غالبيتها، لذا نقلت صحيفة "صن" عن مجموعة من خبراء التغذية البريطانيين نظاما جديدا يسمى "النظام الغذائي العكسي" الذي يعمل عن طريق تناول سعرات حرارية أكثر، وليس أقل، لفقدان الوزن والحفاظ عليه.

وأوضح الخبراء أنه بزيادة السعرات الحرارية تدريجيا يمكنك تعليم الجسم كيفية الحفاظ على مستويات الدهون، وأكدوا أن اتباع هذا النظام هو وسيلة للعودة إلى تناول السعرات الحرارية الصحية والمستدامة بعد فترة من اتباع نظام غذائي غير مجدٍ مما يحفز عملية التمثيل الغذائي مجددا.

وشددوا على أن أهم شيء في اتباع النظام الغذائي العكسي هو القدرة على الحفاظ على فقدان الوزن بعد فترة من تقييد السعرات الحرارية، وبمجرد أن تتمكن من التخلص من الوزن الزائد يمكن أن يساعدك اتباع النظام على الحفاظ على رشاقتك.

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وأشار الخبراء إلى أن تناول المزيد من الطعام لا يعزز عملية التمثيل الغذائي فحسب، بل إنه يساعد أيضا على تحقيق التوازن لمستويات هرمون الليبتين المعروف بهرمون "الجوع".

ووجدت دراسة استمرت ٦ أشهر على ٤٨ شخصا أن خفض السعرات الحرارية يقلل من مستويات الليبتين بنسبة ٤٤٪، لذلك على الجانب الآخر، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي معكوس وزيادة كمية السعرات الحرارية في الحفاظ على مستويات هرمون الليبتين هذه، ما يعزز قدرة جسمك على حرق الدهون.

وأكد الخبراء أنه من المهم الجمع بين اتباع النظام الغذائي العكسي والتمرين الرياضي، خاصة رفع الأثقال، وأوضحوا أن ذلك سوف يسرع معدل التمثيل الغذائي على المدى القصير، وسوف يبني العضلات، ما يزيد من معدل التمثيل على المدى الطويل.

ويتطلب "النظام الغذائي العكسي" الكثير من ضبط النفس لزيادة استهلاك السعرات الحرارية بشكل متدرج ثم تقليلها، كما أنه قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم والإجهاد.