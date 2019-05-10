شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مليار دولار استثمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت شركة تاليس الفرنسية العالمية، العاملة في مجال تكنولوجيا أنظمة الطيران والنقل والفضاء، أن النهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في مجال التكنولوجيا الرقمية مع تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل نجاح مصر في بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق والتمهيد لخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.

وقال شريف بركات، مدير عام «تاليس مصر» إنه في ظل تزايد التوجهات الإقليمية للاعتماد على الاقتصاد الرقمي، فإن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيلعب دورا هاما في تعزيز المكانة الاستراتيجية للمنطقة، وأن تصل استثماراته إلى أكثر من 320 مليار دولار بحلول عام 2030، وفي ظل اهتمام مصر من خلال الاستراتيجية القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة، فإن التقديرات تشير إلى أن مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر على وجه الخصوص قد تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وأضاف أن مصر بدأت منذ سنوات في تأهيل بنيتها التحتية تكنولوجيا من خلال تحديث شبكات النقل بها لتشمل خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق الرئيسية والداخلية والمطارات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة المصرية وتاليس في هذه المجالات بالاعتماد على أفضل التكنولوجيات الحديثة في مجال مراقبة القطارات وإشارات السكك الحديدة ونظم الإنذار المبكر للحوادث وشبكات الاتصالات بين القطارات وخطوط المترو.

ونوه بأن عمليات التنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، جعلتها من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كهدف استثماري للعديد من الشركات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن استثمارات شركة تاليس الفرنسية خلال السنوات الخمس الأخيرة زادت عن حجم أنشطتها عن إجمالي ما نفذته على مدار الـ40 عاما السابقة.

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ولفت أن مصر تعد من الدول القليلة جدا التي تتواجد فيها الشركة بجميع الأنشطة التي تعمل بها وتضم مجالات النقل البري من خلال تطوير وتحديث منظومات السكك الحديد وخطوط مترو الأنفاق والفضاء من خلال التعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وكذلك تطوير أنظمة الدفاع والتأمين التكنولوجي والهوية الرقمية والملاحة البحرية.

وأكد على أن الشركة تسعى لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في ضوء عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر والنشاط الاقتصادي الكبير الذي انعكس في صورة مشروعات قومية ضخمة في مختلف المجالات، ومنها شبكة الطرق العملاقة والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والمطارات الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات، وهو ما دفع الشركة للاتجاه لمضاعفة استثماراتها في السوق المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشف «بركات» أن الشركة تعاقدت مع الحكومة المصرية لتطوير وتحديث خطوط السكك الحديدية «القاهرة- الإسكندرية والقاهرة- بنها وأسيوط- نجع حمادي»، حيث تنفذ الشركة أحدث تكنولوجيات في العالم في مجال أبراج التحكم والمراقبة والاتصالات والإشارات والتأمين الإلكتروني للمزلقانات.

ولفت إلى أن الشركة توفر أيضا من خلال اتفاقيات مع وزارة الطيران المدنية أنظمة أبراج المراقبة والهبوط والإقلاع للطائرات، بالإضافة إلى تكنولوجيا البنوك من خلال تأمين عمليات الدفع الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت، وكذلك التأمين التكنولوجي لعمليات التداول بالبورصة المصرية.

وأضاف أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول تقدما في مجال تقنيات الفضاء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال، إفريقيا، لافتا أن الشركة وقعت اتفاقا مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) من أجل تطوير القمر «نايلسات-201» والخدمات المرتبطة به والمحطات الأرضية لتقديم خدمات التلفزيون الرقمي المباشر إلى المنازل والبث الإذاعي وخدمات البيانات عالية السرعة للمستخدمين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.