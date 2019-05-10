أميرا بريطانيا يطلقان خدمة "اصرخ" لمواجهة الأزمات النفسية عبر الهاتف

أطلق الأميران البريطانيان وليام و هاري وزوجتاهما كيت و ميغان، اليوم الجمعة، خدمة نصيّة جديدة عبر الهاتف حملت اسم (شاوت) أي "اصرخ" لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية. وتهدف الخدمة النصية الجديدة الى تقديم الدعم على مدار الساعة لمن يمرون بأزمات نفسية كالأفكار الانتحارية والاعتداءات والمشاكل العاطفية والتنمر عن طريق توصيلهم بمتطوعين مدربين ومساعدتهم على إيجاد دعم على المدى الطويل.

وقوبل حديث الأميرين بصراحة عن معانتهما من مشاكل الصحة النفسية في أعقاب وفاة والدتهما الأميرة ديانا في حادث سيارة عام1997 بإشادات كثيرة وجعل الشقيقان من المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي يتصدان لها.

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وقال الأميران وزوجتاهما في بيان "نشعر بحماس هائل لإطلاق هذه الخدمة لأن بإمكانها الوصول إلى آلاف المستضعفين يوميا". وأضاف البيان "استطعنا جميعا رؤية الخدمة وهي تعمل عن كثب ونحن متحمسون لمستقبلها. نأمل أن ينضم إلينا المزيد منكم ليكونوا جزءا من شيء مميز للغاية".

وقال القائمون على الخدمة النصية إنها تستهدف الشبان على نحو خاص وإن استخدام الرسائل النصية يعني أنها ستتمتع بالخصوصية والهدوء مما يسمح للناس باستخدامها في المدارس أو الحافلات أو في المنزل.

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وظهر الأمير وليام في فيديو بمناسبة إطلاق الخدمة ودعا الناس إلى المشاركة فيها لأنها تسعى للتوسع من ألف إلى أربعة آلاف متطوع.

ويأتي الإعلان عن الخدمة الجديدة في الوقت الذي تتداول فيه وسائل الإعلام تكهنات بوجود خلاف بين الأمير وليام وزوجته من جهة والأمير هاري وزوجته من جهة أخرى على الرغم من أنه لم يظهر في العلن ما يشير إلى أي خلافات.

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