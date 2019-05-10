ملكة بريطانيا في سباق للخيول قبل مقابلة أرشي هاريسون

توجهت أنظار العالم، الأربعاء، في اتجاه وندسور، ففي ذلك اليوم والمكان، قام الأمير هاري ، وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسيكس بتقديم طفلهما الأول للعالم أرشي هاريسون مونتباتن وندسور.

كما شهد ذلك اليوم أيضا، مقابلة ملكة بريطانيا للمرة الأولى للطفل الأول لحفيدها الأمير هاري، وهو أيضا ثامن أبناء أحفادها وأحدث الأفراد المنضمين إلى العائلة المالكة البريطانية، وانضم إلى الملكة في هذه المناسبة المميزة زوجها الأمير فيليب دوقة إدنبره.

ونشر على الصفحة الرسمية في وقت لاحق، لدوق ودوقة ساسيكس على الإنستغرام، والتي تحمل اسم Sussex Royal صورة للمقابلة الأولى بين الملكة وأرشي، والتي حضرها أيضا جدة أرشي لوالدته، دوريا رادلان.

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ملكة بريطانيا تشهد سباق رويال وندسور

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وشهدت الملكة قبل أن تُقابل أحدث الأفراد المنضمين إلى العائلة المالكة البريطانية، وهي بالتأكيد مناسبة مميزة للغاية بالنسبة لها، سباق رويال وندسور للخيول، وحب الملكة للخيول ورياضة الفروسية هو أمر يعلمه الجميع وتابعه الكثيرون على مدار السنوات الماضية، ولذلك ليس من الغريب أن تحرص الملكة على حضور فاعليات سباق رويال وندسور الشهير للخيول، بالرغم من تساقط الأمطار في ذلك الوقت خاصة وأن حصانيها لانسر الرابع، وتاور بريدج، كانا ينافسان في ذلك اليوم في السباق.

والتقطت وسائل الإعلام صور عديدة للملكة أثناء متابعتها للسباق، وتضمنت مجموعة من الصور المثيرة للاهتمام للملكة بتعابير وجه مختلفة تنوعت ما بين الترقب والحماسة، كما ظهرت أيضا بابتسامة عريضة ووجه ضاحك

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