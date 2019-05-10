راكب ينقذ سيدة من الانتحار تحت "عجلات القطار"

انتشر مقطع فيديو جديد يُوثق حادثة مروعة جرت في محطة قطارات إدعى الناشر أنَّها في مدينة اسطنبول، إذ أقدم فيها رجل شجاع على إنقاذ سيدة حاولت الانتحار تحت عجلات القطار.

ويظهر مقطع الفيديو كيف نزلت السيدة من رصيف المحطة إلى قضبان سكة القطار، ولاحظ أحد الركاب سريعًا ما كانت تحاول فعله، فلحق بها على الفور وجرها بعيدًا عن السكة، قبل ثانية واحدة من مرور القطار.

وانتشر المقطع سريعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أشاد المتابعون بسرعة بديهة وشجاعة الرجل.

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