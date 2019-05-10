شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من التثدى.. اعرف الوسيلة الأسهل والأسرع للتخلص منه.. يقدمها الدكتور أحمد السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مشكلة التثدى عند الرجال من المشاكل الشائعة فى مجتمعنا فى الآونة الأخيرة، وهو ما دفع البعض للجوء إلى الطرق والتقنيات التجميلية المختلفة للتخلص منها، فى التقرير التالى يوضح الدكتور أحمد السبكى استشارى جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، أفضل الطرق لمواجهة التثدى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، لـ ”الخليج 365”، أن التثدى يعد من المشاكل الشائعة التى يتعرض لها معظم الرجال فى مجتمعنا، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأطعمة التى لها تأثير سلبى علينا خاصة تلك التى يتم حقنها بمواد هرمونية تساعد على تضخم الغدد اللبنية فى الثدى فيحدث ما يسمى بالتثدى.

سلبيات استخدام الجراحة فى القضاء على التثدى:

وتابع حديثه قائلا: فى الماضى كان الحل الجذرى لمشكلة "التثدى عند الرجال" حال وجود غدد لبنية هو الجراحة، حتى تتم إزالة الغدد اللبنية والدهون المحيطة بها، وكان هذا يتم بجرح كبير، ما جعل كثير من الرجال لا يرغبون فى إجراء تلك الجراحة التى كانت تترك أثرا، مهما كانت الطرق التجميلية المستخدمة فى تلك الجراحة.



القضاء على التثدى بالجراحة vs القضاء على التثدى بالفيزر

الفيزر أحدث طفرة فى القضاء على "التثدى عند الرجال":

وفى السياق نفسه أشار الدكتور السبكى إلى أنه الآن يتم استخدام تقنية "الفيزر"، التى أحدثت طفرة كبيرة فى التصدى لمشكلة "التثدى عند الرجال" ولها قدرة سحرية على القضاء على الدهون والغدد اللبنية، والفيزر يقضى عليها تماما بدون جراحة، وهذا يتم خلال ساعة واحدة ويعطى نتيجة فورية ودائمة بدون ظهور تراكم الدهون مرة اخرى من جديد.

وأكد الدكتور السبكى إلى أنه أصبح هناك إقبال كبير على الفيزر فى علاج "التثدى عند الرجال" لأنه الأسهل والأسرع مع تجنب أى جراحة، ويعطى حلا نهائيا لأنه يفتت الخلايا الدهنية نفسها، وبالتالى الدهون لا تعود من جديد، والمريض يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية خلال يومين على الأكثر، فهو يعتبر حل مشكلة التثدى للرجال من جذورها بدون أى مضاعفات قد تحدث بعد العملية.

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