شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: البيتزا والبرجر والبطاطس يؤدون لتسرب الدهون المشبعة للدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن تناول الوجبات السريعة قد يتسبب فى تسرب الدهون إلى المخ ويسبب الاكتئاب، ويشير البحث إلى أن الدهون المشبعة تدخل المخ عبر مجرى الدم.

ووفقاً لموقع صحييفة "ديلى ميل" البريطانية أوضح الباحثون أن ذلك يؤثر على أداء جزء من المخ يتحكم فى عواطفنا، ما تحت المهاد، ويؤدى إلى زيادة فى أعراض الاكتئاب.

وبينما تم إجراء البحث على الفئران، يعتقد العلماء أن النتائج قد تفسر الروابط بين الاكتئاب والسمنة، لافتين إلى أن مضادات الاكتئاب أقل فاعلية عند الأشخاص البدينين من ذوى الوزن الطبيعى.

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ويشير الباحثون إلى أن السمنة هى عامل إضافى يسبب الاكتئاب، مع اتباع نظام غذائى عالى الدهون.

ونظرت الدراسة إلى الفئران التى تتغذى على نظام غذائى يصل إلى 60% من الدهون المشبعة وغير المشبعة، ووجدت أن أجزاء من الأحماض الدهنية المشبعة بالدهون - تدخل بالفعل المخ عبر مجرى الدم.

ويعتقد الباحثون فى هذه الدراسة أن نتائجهم الجديدة قد تؤثر الآن على أهداف جديدة للأدوية المضادة للاكتئاب التى قد تكون أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وقال البروفيسور جورج بيلى المؤلف الرئيسى للدراسة من جامعة جلاكسو: "هذه هى المرة الأولى التى يلاحظ فيها أى شخص التأثيرات المباشرة التى يمكن أن يحدثها نظام غذائى غنى بالدهون على مناطق إشارات المخ المرتبطة بالاكتئاب".