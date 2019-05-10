شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الصيام على صحة الإنسان.. هيقوى مناعتك ويحمى بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيام له العديد من الفوائد على صحة الإنسان هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة، حيث إن تجنب تناول الطعام لعدد ساعات يساعد فى الحفاظ على صحة الإنسان، وتعمل على الحد من الإصابة بالأمراض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد الصيام لصحة الإنسان وذلك وفقا لموقع " thenational".

وأوضح التقرير أن الصيام يعمل على راحة المعدة والجهاز الهضمى، فيقلل من الإصابة والتعرض للإمساك أو الانتفاخ أو الاسهال أو ألم المعدة وجميع مشاكل الجهاز الهضمى والمعدة.

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وأشار التقرير إلى أن الصيام يعمل على الحد من الإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم ويعمل على تنظيم نسبته، ويحد من ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر ويعمل على تنظيم نسبته فى الدم، ولذا فهو مفيد لمرض الأمراض المزمنة بشكل كبير.

يعمل الصيام على تقليل الشعور بالجوع وهذا الأمر يعد جيد جدا للاشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن لأن الصيام يعمل على التخلص منها ويقضى عليها بشكل كبير.

من أبرز الفوائد التى يحصل عليها الصائم هى زيادة نسبة التركيز، لأن الصيام يعمل بشكل كبير فى التخلص والقضاء على قلة التركيز، كما أنه يعمل على جيد للأشخاص المصابين باللأمراض المناعية كالروماتيزم والروماتيود والذئبة الحمراء والغدة الدرقية فهو يعمل على تنظيم نسبتهم والحد من تعرضهم للمضاعفات.