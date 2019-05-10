إنفوجراف.. 6 نصائح للتغلب على النحافة في رمضان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ممارسة الرياضة بعد تناول الإفطار تساعد على اكتساب الوزن
من المعروف أن شهر رمضان الكريم فرصة جيدة للتغلب على زيادة الوزن، لكن كثيرون لا يعرفون أنه أيضا فرصة جيدة لاكتساب الوزن والتغلب على النحافة، لكن بطريقة صحية.
ويعتقد البعض أن زيادة الوزن يمكن تحقيقها بتناول الكثير من الأطعمة ذات السُّعرات الحرارية العالية، لكن هذه الطريقة غير صحية رغم فعاليتها، وتعتمد على تناول ما لا يقل عن 3 وجبات يوميا خلال شهر رمضان.
الإنفوجراف التالي يقدم عددا من النصائح لاكتساب الوزن بطريقة صحية.
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