شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير علاج جديد لمرض جفاف العين الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون أمريكيون من تطوير علاج جديد يعتمد على إنزيم مرض جفاف العين الشديد والذى قلل بشكل كبير من علامات المرض والإنزعاج؛ مما يثبت أنه آمن وفعال.

وقارنت الدراسة - التى نشرت فى عدد مايو من مجلة (العلوم والتكنولوجيا) - بين قطرات العين التى تحتوى على شكل من أشكال الإنزيم من إنزيم يسمى"دانسى" (DNase)، مع قطرات العين بدون الإنزيم.

وقالت الدكتورة "سانديب جاين"، الأستاذ المساعد فى كلية الطب جامعة (نيويورك) :"إن المشاركين فى التجربة الذين استخدموا قطرات تحتوى على إنزيم (دانسي) وقد أبلغوا عن انزعاج أقل للعيون وكانت قرنياتهم أكثر صحة" . مضيفة أنه فى مرض جفاف العين، يكون إنتاج الدموع غير طبيعي، وتصبح القرنية، وهى الطبقة الخارجية الشفافة للعين، ملتهبة.

وأوضحت أنه فى مرض جفاف العين الشديد ، المصاحب لأمراض مثل متلازمة "سجوجرن"، يمكن أن يصبح الإلتهاب فى أنسجة القرنية شديدا بدرجة كافية للتسبب فى تعطيل ألم العين وحساسية الضوء .

Advertisements

وقال الباحثون إنه فى مرض جفاف العين، تحدث عدة أشياء، فهناك زيادة فى عدد خلايا الدم البيضاء التى تسمى "العدلات" التى تتجمع على سطح العين، حيث تصدر الحمض النووى الذى يشكل شبكات على القرنية تسمى"الفخاخ" خارج الخلية التى تسبب العدلات، والتى تسبب إلتهاب على سطح العين.. عادة، ما تتواجد الإنزيمات فى الدموع وتنظف الحمض النووى وغيرها من النفيات التالفة فى القرنية ، ولكن فى المرضى الذين يعانون من جفاف العين، لا يحملون مايكفى من إنزيم "دانسى" لإزالة المادة.

وقام الباحثون بتقييم أعراض المرضى من خلال الاستبيانات وقياس درجة تلف القرنية وكمية شبكات الحمض النووى ، وغيرها من المواد المؤيدة للالتهابات على سطح العين قبل فترة الدارسة وطولها.

ووجد الباحثون أن المشاركين فى مجموعة إنزيم "دانسى"، لديهم انخفاض ذى دلالة إحصائية وذات مغزى سريرى فى تلف القرنية فى ثمانية أسابيع مقارنة مع المجموعة الثانية، مشيرين إلى أن البيانات المستقاة من هذه التجربة السريرية المبكرة إلى أن قطرات العين المزودة بإنزيم "دانسى"، قد تكون فعالة وآمنة لعلاج جفاف العين الشديد، ونتطلع إلى إجراء تجارب عشوائية أكبر لإثبات فعاليتها.