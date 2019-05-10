صحتك فى وصفة.. عصير التوت البرى والليمون لعلاج عدوى المسالك البولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدوى المسالك البولية من الأمراض الشائعة التى تسببها البكتيريا، وهى شائعة لدى النساء بشكل أكبر من الرجال، وإذا تركت بدون علاج يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وعلى الرغم من وصف المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية، إلا أن هناك أطعمة من الطبيعة تساعد في علاج التهاب المسالك البولية ، منها عصير الليمون والتوت البرى، وهو ما نتعرف عليه من خلال "صحتك فى وصفة"، بحسب ما ذكر موقع the health site.
عدوى المسالك البولية
الليمون غني بفيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة، وعصير الليمون يساعد على تثبيط نمو البكتيريا، كما أنه يعمل كعامل مدر للبول يطرد السموم الضارة من المسالك البولية وبالتالي يمنع تكرار التهاب المسالك البولية.
اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربه في الصباح للتخلص من عدوى المسالك البولية.
عصير الليمون
يحتوي عصير التوت البري على مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات التي تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المثانة البولية، بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب هذا العصير يطرد البكتيريا من الجسم وبالتالي يخفف من أعراض التهاب المسالك البولية وتكرارها.
التوت البرى
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