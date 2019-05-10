شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. عصير التوت البرى والليمون لعلاج عدوى المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدوى المسالك البولية من الأمراض الشائعة التى تسببها البكتيريا، وهى شائعة لدى النساء بشكل أكبر من الرجال، وإذا تركت بدون علاج يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وعلى الرغم من وصف المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية، إلا أن هناك أطعمة من الطبيعة تساعد في علاج التهاب المسالك البولية ، منها عصير الليمون والتوت البرى، وهو ما نتعرف عليه من خلال "صحتك فى وصفة"، بحسب ما ذكر موقع the health site.



عدوى المسالك البولية

عصير الليمون

الليمون غني بفيتامين C ، وهو مضاد قوي للأكسدة، وعصير الليمون يساعد على تثبيط نمو البكتيريا، كما أنه يعمل كعامل مدر للبول يطرد السموم الضارة من المسالك البولية وبالتالي يمنع تكرار التهاب المسالك البولية.

Advertisements

اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربه في الصباح للتخلص من عدوى المسالك البولية.



عصير الليمون

عصير التوت البري

يحتوي عصير التوت البري على مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات التي تمنع البكتيريا من الالتصاق بجدران المثانة البولية، بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب هذا العصير يطرد البكتيريا من الجسم وبالتالي يخفف من أعراض التهاب المسالك البولية وتكرارها.