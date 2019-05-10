شكرا لقرائتكم خبر عن وانت صايم.. كيف تحافظ على صحة عظامك خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على صحتك في غاية الأهمية عند الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وبصرف النظر عن محاولة البقاء رطبا طوال فترة الصيام ، والأطعمة التي تحافظ على طاقة الشخص على مدار اليوم ، يجب على الصائمين أن يتبنوا عادات وممارسات معينة تضمن أيضا الحفاظ على صحة عظامهم خلال الشهر الكريم.

وعرض موقع " khaleejtimes" بعض النصائح البسيطة التي يجب اتباعها لضمان الحفاظ على صحة العظام وقوتها خلال الصيف وشهر رمضان:

1-تأكد من تناول كميات كافية من الكالسيوم:

يحتاج البالغ إلى 1000 إلى 1200 ملجم من الكالسيوم يوميًا وهو أمر ضروري لصحة العظام.

خلال شهر رمضان لا يتناول معظم الناس الكمية المطلوبة من الكالسيوم مما يؤدي إلى إزالة أجسامهم للعنصر من العظام للحفاظ على مستويات الكالسيوم في الدم، وتعتبر منتجات الألبان من المصادر الجيدة للكالسيوم ، لذا يُنصح بتناول جبن الحلوم المشوي أو كوب من اللبن الطازج في وقت الإفطار.

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كما يعتبر الزبادي مع التوت والمكسرات مثاليًا فى وجبة السحور لأن هذا المزيج خفيف في المعدة ويساعد في الحفاظ على العطش أثناء النهار.



الكالسيوم

2-الابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بمشروب الزبادى :

مع تعدد أصناف المشروبات فى الإفطار والسحور، يمكن استبدال العصائر والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بمشروبات اللبن الزبادي أو اللبن المخفوق بدون إضافة سكر، كما يمكن تناول البعض من القطائف واستبدالها ببودنج الأرز باللبن.

3-التعرض لأشعة الشمس:

فيتامين (د) ضروري للحفاظ على صحة العظام المثلى ويمتصه جسمنا بشكل أساسي من خلال التعرض الكافي للشمس، يمكن أن يؤدي عدم التعرض لفترة طويلة إلى إضعاف العظام مما يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.



فيتامين د من الشمس

4 – ممارسة التمارين الرياضية

بعد تناول وجبة الإفطار الخفيفة، تأكد من أنك استهلكت ما يكفي من السوائل ثم قم بممارسة تمارين خفيفة، أو ممارسة رياضية المشى السريع لمدة 20 دقيقة ، يمكن أيضًا القيام ببعض التمارين الرياضية مثل التمرينات القرفصاء والطفرات والجلوس.