شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على العطش فى رمضان؟ ابعد عن الطعام الحار وكتر من العصائر الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيام له العديد من الفوائد على جسم الإنسان، ولكن في ظل عدد ساعات الصيام الكثيرة والذهاب للعمل يوميا يشعر الصائم بشكل دائم بالرغبة في تناول الماء، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق للتغلب على العطش خلال الصيام، وذلك وفقا لموقع "health".

يقدم التقرير العديد من النصائح الطبية الهامة لصحة الشخص الصائم، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل الرغبة والشعور بالعطش ومنها:

-عليك تناول مالا يقل عن 2 لتر من الماء يوميا تقسم في الفترة ما بين أذان المغرب اي الإفطار إلى وقت السحور وقبل الفجر.



ِرب 2 لتر من الماء

-نجد ان بعض الاشخاص يميلون للاسراف في تناول المخللات اثناء تناولهم لوجبة الإفطار، وهذا الامر يتسبب في زيادة الرغبة بتناول الماء ولذا عليك تجنب هذه العادة.

Advertisements

-ابتعد عن تناول الأطعمة الحارة فهي تزيد من رغبتك في تناول الماء، وعليك الاكثار من تناول العصائر الطازجة الطبيعية الخالية من السكر فهي تساهم في الحد من الشعور بالعطش.



عصائر طبيعية

-هل تعلم ان تناولك لطبق كبير من السلطة الخضراء أثناء تناولك لوجبتى الإفطار والسحور يساهم بشكل كبير في التقليل من الرغبة بالعطش، ولذا عليك اتباع هذه النصيحة.