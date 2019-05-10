الأمير وليام وكيت ميدلتون يظهران في مهمة رسمية في ويلز

غادر الأمير وليام، وكيت ميدلتون دوقة كمبريدج، في زيارة رسمية إلى شمال ويلز، وذلك في الوقت الذي كان فيه الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسيكس، يقومان بتقديم طفلهما الأول للعالم للمرة الأولى، وبعد دقائق قليلة من ظهور الأمير هاري وميغان بصحبة طفلهما للمرة الأولى من خلال مؤتمر صحافي عقد في وندسور، كان الأمير وليام وزوجته كيت دوقة كمبريدج قد وصلا إلى قاعدة خفر سواحل كارنارفون للطائرات المروحية للبحث والإنقاذ.

الأمير وليام وكيت ميدلتون في مهمة رسمية في ويلز

وظهرت كيت ميدلتون، في ذلك الوقت في إطلالة عملية أنيقة، حيث كانت ترتدي سترة حمراء أنيقة من ماركة "Philosophy di Lorenzo Serafini"، وقميص أسود أنيق ذو ياقة مرتفعة، وبنطلون أسود أنيق وزوج من الأحذية الطويلة الأنيقة من ماركة " Aquatalia"، وزينت إطلالتها بزوج من الأقراط الأنيقة المرصعة باللؤلؤ من ماركة " Kiki McDonough" وكانت تحمل حقيبة سوداء أنيقة من ماركة " Aspinal of London".

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وأثناء تواجدهما في قاعدة كارنارفون، قام وليام وكيت بجولة في داخل القاعدة وتفقدا طائرات Sikorsky S92 المروحية الجديدة في داخل القاعدة، جدير بالذكر أن الأمير وليام، 36 عام، سبق له وأن عمل كطيار في سلاح الجو الملكي البريطاني خلال الفترة ما بين عامي 2010، 2013 وشارك خلالها في عمليات البحث والإنقاذ الخاصة بسلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة جزيرة أنغلزي على البحر الأيرلندي أقصى غرب شمال ويلز.

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الأمير هاري قدم طفله إلى العالم

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان في الوقت الذي كان فيه الأمير وليام وزوجته كيت يتفقدان قاعدة كارنارفون، يقفان أمام عدسات الكاميرات للمرة الأولى بصحبة طفلهما الأول، أرشي هاريسون مونتباتن وندسور، في مؤتمر صحفي عقد في قاعة سانت جورج في قلعة وندسور وهي المكان الذي أقيم فيه حفل الاستقبال الخاص بحفل زفاف الزوجين في شهر مايو في العام الماضي.

ويأتي المؤتمر الصحافي الذي عقد في وندسور والذي قدم من خلاله الأمير هاري وزوجته ميغان طفلهما الأول أرشي للعالم، بعد يومين فقط من مولد أرشي والذي ولد في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين في هذا الأسبوع والموافق ليوم 6 مايو 2019، ميغان ظهرت خلال المؤتمر بفستان أبيض أنيق بدون أكمام من تصميم ماركة " Givenchy" (وهي الماركة التي صممت فستان زفافها)، بصحبة زوجها الأمير هاري والذي كان يحمل طفلهما الوليد بين ذراعيه خلال المؤتمر، ولقد تحدث الزوجان عن سعادتهما بطفلهما الوليد خلال المؤتمر.

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