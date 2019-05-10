نرصد أفضل 5 مدن سعودية خلال شهر رمضان 2019

يتمتع شهر رمضان المبارك، بالتأكيد بمذاق خاص ونكهة مميزة داخل المملكة العربية السعودية، قلما نجد مثيل لها في أي بقعة أخرى في العالم، ففي السعودية لن تجد فقط مجموعة من الوجهات والأماكن السياحية الرائعة التي تستحق الزيارة، وإنما ستتاح لك أيضا فرصة إحياء شعائر هذا الشهر المبارك في أحد أكثر بقاع الأرض قدسية لدى المسلمين، ولذلك ليس من الغريب أن نجد أن الملايين من الزوار والمعتمرين يتوافدون على المملكة خلال شهر رمضان المعظم لزيارة الحرمين الشريفين، قبل الاستمتاع بقضاء عدة أيام في واحدة من المدن السعودية الجميلة وتفقد معالمها السياحية الشهيرة، وربما تجربة التسوق في أحد أسواقها الرائعة.

ونرصد، فيما يلي مجموعة من أفضل المدن السعودية لقضاء عطلة رمضان في عام 2019:

مكة المكرمة

مكة المكرمة هي بالتأكيد الوجهة السياحية الأكثر شعبية خلال شهر رمضان، حيث اعتاد الكثير من المسلمين التوافد عليها في كل عام لإداء العمرة والتعبد في داخل المسجد الحرام، وفي حين أن المسجد الحرام هو الوجهة الدينية الأبرز والأهم على الإطلاق، إلا أنها تحتوي على العديد من المعالم والأماكن الدينية الشهيرة الأخرى التي تستحق الزيارة مثل جبل النور وغار حراء، مسجد نمرة، غار ثور، مسجد البيعة.

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وإلى جانب ذلك يمكنك أن تجد في مكة المكرمة الكثير من أماكن التسوق والمولات، ومن بين أفضلها سوق الحجاز، مكة مول، الضيافة مول، شارع الحج، العزيزية مول، الأسر والعائلات يمكنهم أيضا أن يجدوا مجموعة رائعة من الحدائق والملاهي في داخل مكة المكرمة، ومن بينها ملاهي الحكير مكة، حديقة شبه الجزيرة العربية، حديقة الحسينية العامة.

المدينة المنورة

تعد المدينة المنورة ثاني أهم الوجهات السياحية الدينية في داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتوافد عليها الملايين في كل عام من شتى بقاع الأرض لزيارة المسجد النبوي الشريف، إلى جانب مجموعة من الأماكن والمواقع الدينية الشهيرة في المدينة، ولكن هذا لا يعني أن السياحة في المدينة المنورة تقتصر على السياحة الدينية فقط، فالمدينة تحتوي أيضا على الكثير من المعالم السياحية الأخرى والتي تتنوع ما بين التاريخية والثقافية، والترفيهية، ومن بين أبرز المعالم والمواقع والأماكن الدينية الشهيرة في المدينة المنورة إلى جانب المسجد النبوي الشريف، مسجد قباء، مسجد القبلتين، مسجد الميقات، مسجد الغمامة، مسجد الجمعة، ومن بين أشهر المعالم والأماكن السياحية الأخرى التي يمكن زيارتها في المدينة المنورة، جبل أحد، مقبرة شهداء أحد، مدائن صالح، وادي الجن في البيضاء، كما تحتوي المدينة المنورة على مجموعة رائعة من الحدائق والمنتزهات من بينها حديقة الملك فهد، حديقة الأمير محمد بن عبد العزيز، منتزه البيضاء البري، هواة التسوق يمكنهم الاستمتاع بالتسوق في أفضل مولات وأماكن التسوق في المدينة المنورة.

جدة

تعد مدينة جدة واحدة من أجمل المدن السعودية، وأحد أشهر وجهاتها السياحية، إلا أن مدينة جدة والتي تلقب باسم عروس البحر الأحمر، عادة ما تصبح أكثر جمالا في شهر رمضان المبارك، حيث تتزين شوارع جدة بالأضواء وخاصة في المنطقة التاريخية، والتي تعد وجهة مفضلة لدى الكثيرين خلال شهر رمضان نظرا لأجوائها الاحتفالية المميزة، إلى جانب كونها وجهة رائعة للتسوق وللاستمتاع بتناول الأطعمة المحلية الشهية.

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وإلى جانب ذلك تتميز جدة بأنها موطن للعديد من المعالم والأماكن السياحة والتي تتنوع ما بين الثقافية والترفيهية والتاريخية والدينية، ومن بين أشهرها منطقة كورنيش جدة، نافورة الملك فهد جدة، فقيه اكواريوم جدة، المسجد العائم في جدة، متحف الفنون في جدة، كما تحتوي أيضا على مجموعة من المولات ومراكز التسوق، ومجموعة رائعة من الأسواق الشعبية الشهيرة مثل سوق الندى، سوق العلوي، سوق الخاسكية، سوق البدو، سوق الجامع، جدة تتميز أيضا باحتوائها على العديد من الفنادق الرائعة والوحدات السكنية المتوفرة للإيجار خلال فترات المواسم والأعياد وخاصة في شهر رمضان.

الرياض:

استمتع بقضاء شهر رمضان في العاصمة السعودية، حيث ستجد مجموعة من أفضل الفنادق والوحدات السكانية للإقامة في داخل المملكة، إلى جانب مجموعة رائعة من المطاعم والتي تقدم أفضل الأسعار وعروض الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، ولكن هذا ليس كل شيء، فالرياض تحتوي أيضا على مجموعة رائعة من الأماكن السياحية والتي تتنوع ما بين المتاحف والمنتزهات والحدائق العامة والملاهي ومن بين أشهرها، مركز الملك عبد العزيز، متحف صقر الجزيرة للطيران، وادي حنيفة، منتزه السلام، حديقة الملك عبد الله، حديقة المعالم، حديقة حيوانات الرياض، مدينة الثلج، عالم جمولي، الحديقة المائية، ملاهي سفوري لاند، مدينة ملاهي ستار سيتي، ملاهي الحكير لاند.

أما عن أماكن التسوق فيمكنك أن تجد الكثير منها في العاصمة، وتتنوع ما بين الأسواق الشعبية الموفرة مثل سوق البطحاء، سوق طيبة، سوق العويس، سوق القرية الشعبية الرياض، وكذلك المولات ومراكز التسوق الفخمة مثل برج المملكة، اسواق الرياض، برج الفيصلية، الحياة مول، بانوراما مول، غرناطة مول

الطائف

مدينة الطائف هي واحدة من المدن السعودية التي يمكنك أن تجد فيها الكثير من مظاهر البهجة والاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث اعتاد الكثير من السكان المحليين في المدينة على استقبال الشهر الكريم بتزيين الشوارع والأحياء بالفوانيس والأضواء، بل وغالبا ما ستجد أيضا لافتات تحمل عبارات ترحيبية بالزوار، وخاصة في الشوارع والأحياء القديمة في المدينة مثل حي الريان.

مدينة الطائف قد لا تتمتع بشهرة كبيرة كوجهة سياحية لدى زوار المملكة العربية السعودية، إلا أنها تحتوي على العديد من الأماكن والمعالم السياحية الرائعة وأهمها منتجع قرية الشفا الطبيعي، منطقة الهدا الجبلية الخلابة، باب الحزم بالقرب من حي العقيق القديم، وهو أحد بوابات سور مدينة الطائف القديمة، تلفريك الطائف، أما بالنسبة للمنتزهات والحدائق العامة، فيمكنك أن تجد العديد منها في الطائف مثل منتزه سيسد الوطني، منتزه الحدبان، منتزه الملك فهد، منتزه الجبل الأخضر، حديقة الفيصلية، حديقة حيوانات الطائف.

وتحتوي الطائف أيضا على مجموعة رائعة من أماكن التسوق من بينها جوري مول، مول قلب الطائف، مول الطائف الدولي، مول العبيكان بالطائف.

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