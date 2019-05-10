"صحة المدينة المنورة" تكشف حقيقة العدوي المميتة بإحدى المستشفيات

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، ما تم تداوله بشكل محدود عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود عدوى مميتة في أحد المستشفيات التابعة للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت المديرية أنه لا صحة لما تم تداوله، مشيرة إلى أنَّ لجنة مكافحة العدوى في المستشفى المذكور تُلزم الممارسين الصحيين باتخاذ كامل الاحتياطات في حال وجود أي ميكروب تكونت لديه مناعة ضد أغلب المضادات الحيوية، حتى وإن كان ضعيفَ الخطورة، مع العلم بأن هذا الإجراء يتم اتباعه في جميع المستشفيات ولا يوجد ما يستدعي القلق.

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