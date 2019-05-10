شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الصداع أهمها الضغط العصبى والإفراط فى تناول الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع هو ألم في أي منطقة من الرأس، وقد يحدث الصداع على أحد جانبي الرأس أو كليهما، أو فى مكان معين من الرأس.



اسباب الصداع

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، قد يظهر الصداع كآلام حادة أو إحساس بالخفقان أو ألم خفيف، ويمكن أن يتطور الصداع تدريجيًا أو مفاجئًا ، وقد يستمر أقل من ساعة إلى عدة أيام.

ويمكن أن تساعد أعراض صداعك طبيبك على تحديد السبب والعلاج المناسب، ومعظم أنواع الصداع ليست نتيجة مرض خطير، ولكن البعض الآخر قد ينتج عن حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية طارئة.

ويتم تصنيف الصداع بشكل عام حسب السبب:

الصداع الأساسي

يحدث الصداع الأساسي بسبب فرط النشاط أو مشاكل الهياكل الحساسة للألم في رأسك، والصداع الأساسي ليس من أعراض المرض الأساسي.

يمكن للنشاط الكيميائي في دماغك أو الأعصاب أو الأوعية الدموية المحيطة بجمجمتك أو عضلات رأسك وعنقك (أو مزيج من هذه العوامل) أن يلعب دورًا في الصداع الأساسي، وقد يحمل بعض الأشخاص أيضًا جينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمثل هذه الصداع.

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الصداع الأساسي الأكثر شيوعًا هو:

الصداع العنقودي

صداع نصفي

الصداع النصفي مع ومضات على العين

التوتر والصداع

بعض أنماط الصداع تعتبر أيضًا أنواعًا من الصداع الأساسي عمومًا ، ولكنها أقل شيوعًا. هذه الصداع لها ميزات مميزة ، مثل مدة غير عادية أو ألم يرتبط بنشاط معين.



اسباب الصداع

الكحول ، ولا سيما النبيذ الاحمر

بعض الأطعمة ، مثل اللحوم المصنعة التي تحتوي على النترات

التغيرات في النوم أو قلة النوم

الوضع السيء

تخطي وجبات الطعام

ضغط عصبى

الصداع الثانوى

أسباب الصداع

الصداع الثانوي هو أحد أعراض المرض الذي يمكن أن ينشط أعصاب الرأس الحساسة للألم، وأي عدد من الحالات - متفاوتة إلى حد كبير في الشدة - قد يسبب الصداع الثانوي.



اسباب الصداع

والأسباب المحتملة للصداع الثانوي تشمل: