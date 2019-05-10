أسباب الصداع أهمها الضغط العصبى والإفراط فى تناول الأدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع هو ألم في أي منطقة من الرأس، وقد يحدث الصداع على أحد جانبي الرأس أو كليهما، أو فى مكان معين من الرأس.
اسباب الصداع
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “WebMD”، قد يظهر الصداع كآلام حادة أو إحساس بالخفقان أو ألم خفيف، ويمكن أن يتطور الصداع تدريجيًا أو مفاجئًا ، وقد يستمر أقل من ساعة إلى عدة أيام.
ويمكن أن تساعد أعراض صداعك طبيبك على تحديد السبب والعلاج المناسب، ومعظم أنواع الصداع ليست نتيجة مرض خطير، ولكن البعض الآخر قد ينتج عن حالة تهدد الحياة وتتطلب رعاية طارئة.
ويتم تصنيف الصداع بشكل عام حسب السبب:
الصداع الأساسي
يحدث الصداع الأساسي بسبب فرط النشاط أو مشاكل الهياكل الحساسة للألم في رأسك، والصداع الأساسي ليس من أعراض المرض الأساسي.
يمكن للنشاط الكيميائي في دماغك أو الأعصاب أو الأوعية الدموية المحيطة بجمجمتك أو عضلات رأسك وعنقك (أو مزيج من هذه العوامل) أن يلعب دورًا في الصداع الأساسي، وقد يحمل بعض الأشخاص أيضًا جينات تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمثل هذه الصداع.
الصداع الأساسي الأكثر شيوعًا هو:
- الصداع العنقودي
- صداع نصفي
- الصداع النصفي مع ومضات على العين
- التوتر والصداع
بعض أنماط الصداع تعتبر أيضًا أنواعًا من الصداع الأساسي عمومًا ، ولكنها أقل شيوعًا. هذه الصداع لها ميزات مميزة ، مثل مدة غير عادية أو ألم يرتبط بنشاط معين.
اسباب الصداع
أسباب الصداع
- الكحول ، ولا سيما النبيذ الاحمر
- بعض الأطعمة ، مثل اللحوم المصنعة التي تحتوي على النترات
- التغيرات في النوم أو قلة النوم
- الوضع السيء
- تخطي وجبات الطعام
- ضغط عصبى
- الصداع الثانوى
الصداع الثانوي هو أحد أعراض المرض الذي يمكن أن ينشط أعصاب الرأس الحساسة للألم، وأي عدد من الحالات - متفاوتة إلى حد كبير في الشدة - قد يسبب الصداع الثانوي.
اسباب الصداع
والأسباب المحتملة للصداع الثانوي تشمل:
- التهاب الجيوب الأنفية الحاد
- الدموع الشريانية (تشريح الشريان السباتي أو الفقري)
- جلطة دموية (تخثر وريدي) داخل المخ - منفصلة عن السكتة الدماغية
- تمدد الأوعية الدموية في الدماغ (انتفاخ في شريان في الدماغ)
- ورم في المخ
- التسمم بأول أكسيد الكربون
- ارتجاج في المخ
- تجفيف
- مشاكل الأسنان
- عدوى الأذن (الأذن الوسطى)
- التهاب الدماغ (التهاب الدماغ)
- التهاب الشرايين العملاقة (التهاب بطانة الشرايين)
- الإفراط في تناول الكحول
- ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)
- الانفلونزا وغيرها من أمراض الحمى
- ورم دموي داخل الجمجمة
- أدوية لعلاج الاضطرابات الأخرى
- التهاب السحايا
- الإفراط في تناول الأدوية
- نوبات الهلع
- آخر متلازمة ارتجاج
- السكتة الدماغية
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