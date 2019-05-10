شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الشيشة أهمها شيخوخة الجلد المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيشة عبارة عن أنبوب مائى يسمح للشخص بتدخين التبغ، وغالبًا ما يكون بنكهات حلوة، مثل التفاح أو الشوكولاتة أو جوز الهند أو عرق السوس أو البطيخ.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، لقد استخدم الناس الشيشة لعدة قرون في بلاد فارس القديمة والهند، واليوم غالبًا ما يدخن الناس الشيشة كمجموعة في المنزل أو في المقاهي أو الصالات.



أضرار الشيشة

وبعض الناس لديهم مفاهيم خاطئة بأن تدخين الشيشة ليس ضارًا بصحتهم أو ليس خطيرًا مثل أنواع التدخين الأخرى، لكن سوف نلقي نظرة على المخاطر الصحية المرتبطة بتدخين الشيشة.

الشيشة تعرض الشخص لدخان التبغ .

تحتوي الشيشة على العديد من المكونات العالمية، بما فى ذلك وعاء مائي، جسم معدني، رأس به فتحات في القاع، وخرطوم مرن.

يعمل الجهاز عن طريق حرق الفحم الذي سوف يحرق خليط التبغ، وكذلك تسخين الماء، ويساعد الدخان الذي يولده الفحم فى تحريك التبغ عبر الماء والخرطوم.

إن استخدام الشيشة يعرض الشخص لدخان التبغ، والذى يحتوى على مكونات ضارة، مثل أول أكسيد الكربون، والماء في الشيشة لا يقوم بتصفية هذه المكونات .

حتى إذا كان الشخص لا يدخن مباشرة من الشيشة، فلا يزال بإمكانه استنشاق التدخين السلبي إذا كان في مكان قريب .



أضرار الشيشة

المخاطر الصحية للتدخين النرجيلة

أضرار الشيشة

تشمل بعض الآثار الصحية المحتملة لدخان الشيشة ما يلي:

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مضاعفات وظائف الرئة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتهاب الشعب الهوائية .

والتهاب الشعب الهوائية زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل أمراض القلب والنوبات القلبية .

زيادة خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة والحلق والفم .

شيخوخة الجلد المبكرة، حيث إن تدخين التبغ يمكن أن يقلل من كمية الأكسجين الذي يصل إلى الجلد .

زيادة خطر الأمراض المعدية، مثل عدد كريات الدم البيضاء والهربس الفموى .

قد يزيد الأشخاص أيضًا من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي إذا شاركوا مع الآخرين .



أضرار الشيشة

الشيشة مقابل السجائر

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن تدخين التبغ من خلال الشيشة "له الكثير من المخاطر الصحية مثل تدخين السجائر."

وعلى سبيل المثال، لا يزال دخان التبغ ينقل النيكوتين، وهو مادة شديدة الإدمان، ويتطلب تدخين الشيشة أيضًا حرق الفحم، والذي يتفاعل مع التبغ، ما يخلق دخانًا يمكن أن يكون سامًا تمامًا مثل دخان السجائر.

وقد يتعرض الأشخاص الذين يستخدمون الشيشة للسموم الموجودة فى الدخان لفترة أطول ما لو كانوا يدخنون السجائر.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الشخص ينفخ على سيجارة بمعدل 20 مرة، لكن قد يأخذ 200 نفخة خلال جلسة الشيشة لمدة ساعة.

كذلك، فإن تدخين الشيشة يؤدى إلى أكثر من 2.5 ضعف كمية النيكوتين كدخان للسجائر، وفقًا للمعهد الوطني المعني بإساءة استعمال المخدرات، وذلك نقلاً عن الأبحاث التي أجرتها كلية الطب بجامعة بيتسبيرج.