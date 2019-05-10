"الغذاء والدواء" السعودية تنفي تسبُّب منتجات الحليب المحلية في هشاشةَ العظام

الرياض - لايف ستايل
نفت هيئة الغذاء والدواء الادعاءات التي انتشرت عبر مقطع فيديو شكّك في سلامة وجودة الحليب ومنتجات الألبان المحلية، وادعى أنها تسبّب هشاشة العظام والسرطان.
وقالت الهيئة في بيان تفصيلي، "تودّ الهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيح بأن ما يُنشر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات تشكك في سلامة وجودة الحليب ومنتجات الألبان المحلية؛ غير صحيح".
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وأضافت، "تؤكد الهيئة بأن الجهات الحكومية الرقابية والتشريعية في المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ تقوم بالإجراءات والتدابير اللازمة كافة والكفيلة بضمان سلامة ومأمونية الحليب ومنتجات الألبان؛ حيث تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بدورها في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والتأكد من التزام المصانع المحلية بها؛ من خلال القيام بجولات تفتيشية دورية على مصانع الحليب ومنتجات الألبان، وسحب عينات وإجراء الفحوصات المخبرية لضمان سلامتها ومأمونيتها للاستهلاك الآدمي، وحفاظًا على صحة المستهلك".
كما تود الهيئة أن تُطَمْئِن جميع أفراد المجتمع على سلامة الحليب ومنتجات الألبان المتداولة بالمملكة، وتوصي بتناولها لأهميتها وقيمتها الغذائية ضمن غذاء صحي متنوع ومتوازن.
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