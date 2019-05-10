شكرا لقرائتكم خبر عن علاج صديد البول.. تعرف على الأسباب والتشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجود صديد فى البول يعنى وجود عدد كبير من خلايا الدم البيضاء فى البول، حيث يحدد الأطباء ما لا يقل عن 10 خلايا دم بيضاء لكل ملليمتر مكعب من البول، ويسبب الصديد لون أغمق فى البول.

غالبًا ما يسبب صديد البول وفقا لتقرير موقع "medicalnewstoday" التهابا فى المسالك البولية، في حالات نادرة، حيث يمكن أن يكون علامة على التهاب المسالك البولية المعقد أو تعفن الدم.



اسباب صديد البول

أسباب الصديد فى البول

يمكن أن يحدث صديد البول نتيجة لظروف مختلفة كثيرة، ولكن الأكثر شيوعًا يحدث بسبب وجود التهاب فى المسالك البولية، وهو التهاب في أي منطقة من الجهاز البولي ويشمل ذلك الكلى والحالب ، ومجرى البول ، أو المثانة.

غالبًا ما يحدث صديد البول عن طريق العدوى المنقولة جنسياً ، مثل السيلان أو الالتهابات الفيروسية.

وقد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

التهاب المثانة الخلالي.

تعفن الدم.

مرض السل.

حصوات المسالك البولية.

مرض بالكلى.

التهاب البروستات.

الالتهاب الرئوي.

أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمراء .

الطفيليات.

وجود أورام في المسالك البولية.

يمكن أن يحدث صديد البول كرد فعل على تناول أنواع معينة من الأدوية ، بما في ذلك:

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الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية).

مدرات البول.

المضادات الحيوية البنسلين.



علاج صديد البول

أعراض صديد االبول

في حالة وجود التهاب المسالك البولية، قد تشمل الأعراض أيضًا:

الإحساس المتكرر بالحاجة للتبول.

إحساس حارق عند التبول.

وجود دم في البول.

صدور رائحة كريهة للبول.

الشعور بألم فى الحوض.



كيف يحدثصديد البول

علاج صديد البول

يعتمد العلاج على السبب الكامن وراء حدوث الصديد، فعادةً ما تسبب التهابات المسالك البولية وجود صديد فى البول وينطوى العلاج على دورة قصيرة من العلاج بالمضادات الحيوية .

ويمكن للمضادات الحيوية أيضا علاج الأمراض المنقولة جنسيا والمنقولة بكتيريا ومرض السل، وإذا لم يحدث تحسن بعد تناول المضادات الحيوية بشكل كامل، فقد تكون هناك حالة مرضية أكثر خطورة.

في بعض الحالات قد يؤدى إيقاف الأدوية التي تؤدي إلى زيادة خلايا الدم البيضاء إلى علاج صديد البول، ومع ذلك من الضروري استشارة الطبيب قبل إيقاف أو تغيير أي أدوية.



صديد البول أثناء الحمل

صديد البول أثناء الحمل

صديد البول و عدوى المسالك البولية غالبا ما تحدث أثناء الحمل، بسبب التغيرات التشريحية والهرمونية خلال فترة الحمل التي تسمح للبكتيريا بدخول المسالك البولية والنمو بداخله.