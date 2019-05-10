شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض ارتجاع المرئ.. منها عسر الهضم والحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرئ أو ما يسمى بمرض الجزر المعدي المريئي هو اضطراب في الجهاز الهضمي يؤثر على العضلة العاصرة للمريء أو حلقة العضلات بين المريء والمعدة. كثير من الناس، يعانون من حرقة في المعدة أو عسر الهضم الحمضي الناجم عن ارتجاع المرئ، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض ارتجاع المرئ، بحسب ما ذكر موقع web md.



ارتجاع المرئ

ما هو ارتجاع المرئ؟

الارتجاع المعدي المريئي هو عودة محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء،

في الهضم الطبيعي، يتم فتح العضلة العاصرة للمريء للسماح بمرور الطعام إلى المعدة ويغلق لمنع تدفق الطعام وعصارات المعدة الحمضية إلى المريء.

ويحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تكون العضلة ضعيفة أو تسترخي بشكل غير لائق ، مما يسمح بتدفق محتويات المعدة إلى المرىء.

وتعتمد شدة ارتجاع المرىء على ضعف هذه العضلة وكذلك نوع وكمية السائل الذي يتم إحضاره من المعدة وتأثير تحييد اللعاب.



ما اعراض ارتجاع المرئ

اعراض ارتجاع المرئ

الحموضة المعوية، وتسمى أيضًا بعسر الهضم الحمضي، هي أكثر الأعراض شيوعًا لمرض ارتجاع المرىء، وعادةً ما تشعر بألم حارق في الصدر يبدأ خلف عظمة الصدر ويتجه صعودًا إلى الرقبة والحلق، حيث أن الطعام يعود إلى الفم تاركًا طعمًا حامضًا أو مرًا.

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قد يستمر حرق أو ضغط أو ألم حرقة المعدة لمدة ساعتين وغالبًا ما يكون أسوأ بعد الأكل أوالاستلقاء أو الانحناء يمكن أن يؤدي أيضا إلى حرقة المعدة.

كثير من الناس يحصلون على الراحة من خلال الوقوف في وضع مستقيم أو عن طريق تناول مضاد للحموضة يزيل الحمض من المرىء.

أحيانًا ما يخطئ ألم حرقة الألم المرتبط بأمراض القلب أو الأزمات القلبية ، ولكن هناك اختلافات.



اعراض ارتجاع المرئ

قد تؤدى التمارين إلى تفاقم الألم الناتج عن أمراض القلب والراحة قد تخفف الألم.

من غير المرجح أن يرتبط حرقة الألم بالنشاط البدني، لكن لا يمكنك معرفة الفرق ، لذا اطلب مساعدة طبية فورية إذا كان لديك أي ألم في الصدر.

تُظهر الدراسات الحديثة أن ارتجاع المريء عند الرضع والأطفال أكثر شيوعًا من المعترف به سابقًا وقد يؤدي إلى قيء متكرر وسعال ومشاكل تنفسية أخرى.