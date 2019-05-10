انت الان تتابع موضوع علاقة الشاي بصحة الفرد والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الشاي من بين أكثر المشروبات الدارجة على مستوى العالم وتتنافس الشركات المنتجة للشاي في إنتاج منكهات مختلفة ومميزة حتى يقدم عليه الكثير من الناس، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي توجد في الشاي بكافة الأنواع المتوفرة منه في الأسواق، إلا أن الدراسات الحديثة التي أجريت على الأشخاص الذين يتناولون الشاي يوميا قد أكدت أن له عدة أضرار مختلفة على الصحة، والتي من الممكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي في الكثير من الأحيان.

فوائد الشاي للصحة

يعد الشاي من الاختيارات الصحية إذا تم تناولها باعتدال فمن الممكن وضع الشاي بكافة أنواعه ضمن النظام الغذائي الخاص بكم وسوف تحصل على كافة الفوائد التي توجد به والتي من بينها ما يلي.

1- يؤكد الكثير من الخبراء على أن كل من الشاي والقهوة يزيد من نشاط الجسم عند تناوله كما يعمل على مد الجسم بالمزيد من الطاقة اللازمة له.

2- الشاي من الأشياء التي تساهم في تعديل مزاج الشخص وتهدئة الأعصاب.

3- كما أن الشاي يساهم في رفع مناعة الجسم للتصدي للكثير من الأمراض من بينها الأورام السرطانية بالإضافة إلى منع حدوث مشاكل القلب.

4- يعمل على زيادة نسبة السوائل في الجسم فهو مصنوع من الماء وهو من الأشياء الهامة بالنسبة للجسم البشري.

5- كما يعمل الشعي على العناية بكافة الأنسجة في الجسم ويساهم في تقويتها.

6- ومن بين أنواع الشاي الهامة لمن يقوم بحمية غذائية هو الشاي الأخضر حيث يخلص الجسم من الدهون المتراكمة به.

7- كما يعلم الكثير من محبي الشاي أنه يساهم في حمايتهم من مشاكل التهابات المفاصل والتعرض إلى مشكلة هشاشة العظام.

8- وهو من الأشياء التي تزيد من قدرة الجهاز التنفسي والتصدي لنزلات البرد وتحمل التقلبات الجوية.

9- كما أن كثرة تناول الشاي تحافظ على الجسم من التعرض إلى الكثير من المشاكل الصحية المزمنة والتي من بينها السكر والكوليسترول.

10- ومن الممكن أن يقلل من خطورة التعرض إلى السكتة الدماغية.

11- كما أن الكثير من الدراسات الأولية الحديثة قد أفادت على أن الشاي لديه قدرة كبيرة في حماية الأسنان من التسوس.

أضرار تناول الشاي على الصحة

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي ذكرت عن الشاي بكافة الأنواع إلا أن كثرة الإفراط في تناوله قد تؤدي إلى حدوث بعض الأضرار والتي من بينها ما يلي.

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1- أفادت بعض الدراسات على أن تناول كميات كبيرة من الشاي على مدار اليوم وبشكل مستمر من الممكن أن تعرض الشخص إلى خطورة الجلطات القلبية.

2- كما أن الشاي من الأشياء التي تؤدي إلى حدوث إمساك.

3- كما أن الشاي يتسبب في حدوث المزيد من الالتهابات والتقرحات في المعدة.

4- في حالة أن تم تناول الشاي مع الوجبات سوف يقوم بتكسير الحديد الذي يحتوي عليه الطعام.

5- كما يتسبب في حدوث الغثيان والصداع مع الإرهاق العام.

6- ومن الممكن أن يتسبب الشاي في حدوث بعض الأمراض الخطيرة والتي من بينها السرطان في الأمعاء والمرئ.

تحذيرات حول تناول الشاي

1- في حالات الأطفال الصغار في حالة أن تم تناول كميات قليلة من الشاي فإنه لا خطر عليهم ولكن من الأفضل عدم الإكثار منه.

2- وخلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية من الأفضل تناول كميات قليلة من الشاي حيث أثبتت الدراسات على أن تناول كميات كبيرة من الشاي خلال فترة الحمل على وجه التحديد من الممكن أن تحدث التشوهات أو الإجهاض.

3- من يعاني من فقر الدم أو الأنيميا عليه عدم تناول الشاي فهو يساهم في تكسير الحديد في الدم.

4- ونظرا لاحتواء الشاي على نسبة من الكافيين وعلى الرغم من أنها أقل من تلك التي توجد بالقهوة إلا أنها من الممكن أن تؤثر في البعض وتتسبب في حدوث قلق لهم.

5- كثرة تناول الشاي والكافيين يؤثر بشكل سلبي على نسبة السكر في الدم ومن ثم التعرض إلى داء السكري لذا من الأفضل متابعة الأمر.

6- من يعاني من نوبات من التشنج العصبي عليه عدم تناول كميات من الكافيين وخاصة الشاي حتى لا يؤثر على الأدوية التي يتناولها.

7- التعرض إلى الإسهال الشديد خاصة لمن يعاني من تلك المشكلة.

8- ومن الممكن أن يتسبب الكافيين المتواجد في الشاي إلى رفع ضغط الدم لذا من الأفضل عدم الإكثار من تناوله إذا كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع من الأساس.

9- الشاي من الأشياء التي تساهم في طرح الكالسيوم مع البول ومن ثم التعرض إلى هشاشة العظام لذا من الأفضل عدم تناول أكثر من 3 أكواب من الشاي يوميا.