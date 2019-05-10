الملكة رانيا العبد الله تؤدي مناسك العمرة مع فتيات أيتام وسيدات

ظهرت الملكة رانيا العبد الله الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهي تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية وذلك في مقطع فيديو ومجموعة من الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الاعلام الأردنية.

وبدت الملكة رانيا في الفيديو وهي تطوف في بيت الله الحرام في مكة المكرمة وسط مجموعة من النساء، فتيات أيتام وسيدات.

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رانيا العبدالله تُؤكّد أنّها محظوظة لوجودها بجوار ملك الأردن