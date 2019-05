شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير البرتقال كثيرة.. منها إزالة السموم من جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصير البرتقال من أكثر المشروبات الصحية التى لها فوائد عديدة منها تقوية المناعة وتقليل علامات الشيخوخة والوقاية من السرطان وإزالة السموم من الجسم وتحسين الدورة الدموية وضغط الدم، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير البرتقال، بحسب ما ذكر موقع "Organic facts".



فوائد عصير البرتقال

عصير البرتقال مفيد تمامًا مثل تناول البرتقالة كاملة، بشرط أن يكون طبيعياً بنسبة 100٪ ولا يتم إضافة المواد الحافظة والسكر إليه، وإليكم أبرز فوائد عصير البرتقال.

يعزز الجهاز المناعي

ذكرت مجلة American Journal of Clinical Nutrition، أنه وفقاً لدراسة بحثية أجريت عام 2003، فإن عصير البرتقال مصدر غني بفيتامين C، حيث يحتوي الكوب الواحد من عصير البرتقال على أكثر من 200 ٪ من متطلبات فيتامين C التى يحتاجها الجسم، ويعمل فيتامين C ، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، كمضاد للأكسدة في الجسم ، وهو يدمر أو يحيد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تلف الجسم وتقوى جهاز المناعة، علاوة على ذلك ، يعتبر حمض الأسكوربيك أحد المكونات الأساسية للكولاجين، وهو ضروري لإصلاح الخلايا ولتنمية أنسجة جديدة في الجسم.

يمنع السرطان

يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة ، ومن أهم وظائف مضادات الأكسدة الوقاية من السرطان، حيث تمنع مضادات الأكسدة الحمض النووي للخلايا السليمة من التحول إلى خلايا سرطانية، مما يجعل فيتامين C خط الدفاع الأول ضد السرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.

يزيل سموم جسمك

عصير البرتقال غني أيضًا بفيتامين أ، الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما أنه يزيل سموم الجسم، ويرتبط فيتامين (أ) منذ فترة طويلة بصحة العين، وإضافة فيتامين (أ) إلى نظامك الغذائي يمكن أن يمنع العمى الليلي، وكذلك الضمور البقعي، و تحتوي الوجبة الواحدة من عصير البرتقال على ما يقرب من 50 ٪ من الكمية المطلوبة يوميًا من هذا الفيتامين.



يحسن الدورة الدموية

عصير البرتقال هو مصدر غذائي غني بحمض الفوليك وهو فيتامين B9، وهذا الفيتامين ضروري لإنشاء الحمض النووي ونمو خلايا جديدة، كما يلعب دورًا في بناء خلايا دم حمراء جديدة، بالإضافة إلى تحفيز تدفق الدم إلى الأطراف.

يقلل من الالتهابات

عادة ما تعتبر ثمار الحمضيات عوامل مضادة للالتهابات، وأظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن عصير البرتقال يمكن أن يمنع هذه المقاومة للأنسولين عن طريق الحد من الالتهابات ، وبالتالي حماية القلب وضمان حماية القلب والأوعية الدموية بشكل عام.



يقلل من الكوليسترول السئ

يقلل عصير البرتقال الكوليسترول الضار فى الجسم، وبذلك يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يخفض ضغط الدم

عصير البرتقال، مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يحمي الجسم من الأمراض والسرطان ، وبه مركب يؤثر أيضا على نشاط وأوعية الأوعية الدموية الصغيرة و يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على ضغط الدم ككل ، وقد ربطت الدراسات العلمية مضادات الأكسدة القوية بانخفاض في ضغط الدم الإجمالي وتراجع فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.