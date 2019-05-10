شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. اتسحر مخلمة وتشريب لحم وجريش من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان فى الإفطار والسحور وفوائدها لصحتك.



تشريب عراقى

تشريب اللحم أو الدجاج

أحد الوجبات الأساسية فى العراق يدعى تشريب اللحم أو الدجاج ، حيث تتكون من مرق اللحم مع شرائح البصل والحمص، ويقدم مع طبقات من الأرز والشعرية المحمصة و يتم تشريبه بمرق اللحم، و يعد تشريب اللحم من الأطباق التي تقدم بالمناسبات فهي وجبة دسمة، يحتوى طبق 300 جرام على 735 سعر حرارى .

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كبة الجريش

كبة الجريش

من أنواع الكبة التى تشتهر بها العراق ويمكن تناولها فى وجبة السحور، وتتكون من البرغل والسميد وقمح مجروش وتصنع منها عجينة تحشى باللحم المفروم.



ملخمة عراقية

الملخمة

وتعتبر عند العراقيين مثل طبق العجة عند المصريين، فهى عبارة عن بيض ومجموعة من الخضروات والفلفل واللحم المفروم مع البقدونس والبصل وزيت الزيتون.