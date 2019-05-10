كيف تتخلصين من احتقان الثدي بعد الفطام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 مايو 2019 12:40 صباحاً - بعد أن يتم فطام طفلك عن الرضاعة الطبيعية، تبدئين بالشعور بالاحتقان المؤلم، ولا تعرفين كيف تتخلصين من هذا الألم الذي قد يصل لحد البكاء، فالاحتقان يكون مؤلماً لدرجة كبيرة خاصة لمن تقوم بفطام طفلها مرة واحدة وليس بالتدريج، ولذلك عليك إتباع النصائح التالية للتخلص من الاحتقان والألم حسب ما تقدمها لك الدكتورة عبلة سعيد أخصائية النساء والولادة:

يكون الاحتقان بسبب امتلاء الثدي بالحليب وعدم قدرتك على تفريغه كالمعتاد.

لذلك يجب عليك عدم ربط صدرك للتخلص من الاحتقان لأن ذلك يسبب الانسداد في قنوات الحليب.

قومي بوضع كمادات الثلج.

لا تعصري صدرك لأن الحليب سوف يتجدد.

ضعي ورق الكرنب" الملفوف" المسلوق فوق الثدي المحتقن.

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يمكن تناول أي مسكن للألم.

لا تقومي بعصر الثدي تحت دش الماء الساخن.

لا تعاودي إرضاع الطفل بعد توقف للتخلص من الألم لأنك ستدخلين في دوامة لن تنتهي.

يمكن التخلص من الألم عن طريق الفطام التدريجي للفطام.