تعرفي على الفوائد السحرية للبردقوش

القاهرة - لايف ستايل
ربما يجهل كثيرون، الفوائد السحرية التي تعود على الجسم عند تناول مشروب البردقوش متعدد التسميات، مثل: المردقوش البري، وريحان البر، والعترة.
تقول الدكتورة مرام محمد نبيل اختصاصية الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية، إنّ هذا المشروب يحتوي على العديد من المواد الغذائية مثل البروتين، والدهون المشبّعة، وغير المشبّعة، والألياف، والسعرات الحرارية، والكربوهيدرات.
فإليكم أبرز الفوائد التي تعود على الجسم عند تناوله، وأضرار الإسراف فيه.
فوائد البردقوش
1ـ ينظم عمل هرمون البروستاجلاندين عند الرجال.
2ـ ينشط المبايض ويعالج تكيّسها.
3ـ ينظم الدورة الشهرية.
4 ـ يخفف ويهدّئ من آلام الدورة الشهرية.
5 ـ منشّط للرحم ويعالج تسمّمه.
6 ـ يشفي الجروح ويساعد على التئامها بسرعة.
7 ـ يعالج الزكام والربو والجيوب الأنفية ونزلات البرد.
8 ـ ينشّط الجسم ويعزز طاقته.
9 ـ يحمي من الزهايمر وذلك لاحتوائه على فيتامين "ك".
10 ـ يقوي جهاز المناعة.
11 ـ يعالج آلام المفاصل وآلام الروماتيزم.
12 ـ يحمي من هشاشة العظام.
13 ـ يحافظ على صحة الكبد ويحميه من التلف.
14 ــ يعالج التهابات الصدر والتهاب القصبة الهوائية.
15 ـ يقلل من مستوى الكوليسترول الضارّ في الدم.
أضرارالبردقوش
تقول اختصاصية الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية د. مرام محمد نبيل، إنّ أضرار البردقوش تتمثل في أنه يسبب بعض المشاكل الصحية عند الإكثار منه، مثل الشعور بالنعاس، بالإضافة إلى حدوث خللٍ في وظائف الكلى، والكبد.
وتناول البردقوش لمدة شهرين متتاليين يسبب ارتخاءً في الجسم، وتورّمًا في العينين والجلد، ولا يفضَّلُ إعطاؤه للأطفال.
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