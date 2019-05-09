تعرفي على طريقة عيش السرايا

مقادير عيش السرايا

- الحشو :

حليب : 3 أكواب ونصف (كامل الدسم)

النشاء : ثلاث أرباع الكوب

القشطة : كوب

- شراب الكراميل :

سكر : 2 كوب

الماء : كوب وربع

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

ماء الورد : 3 ملاعق كبيرة (أو ماء زهر)

- الطبقة العلوية :

صنوبر : نصف كوب (محمص)

لوز : نصف كوب (محمص)

فستق حلبي : كوب (مجروش)

فستق حلبي : نصف كوب (مطحون)

- للتزيين :

ورد جوري مجفف : حسب الرغبة

- خبز التوست : نصف باكيت

طريقة تحضير عيش السرايا

1. سخني الفرن ٢٠٠، أحضري صينية واسعة، ضعي شرائح التوست في الصينية ثم أدخليها الفرن لبضع دقائق لتتحمص.

2. الحشو: في قدر ضعي الحليب والنشا والقشطة، قلبي ليختلط ثم سخني على نار متوسطة مع استمرار التقليب بهدوء إلى أن يغلي. اتركيه جانباً.

3. شراب الكراميل: في مقلاة واسعة سخني السكر إلى أن يذوب ويصبح ذهبي اللون، أبعديه عن النار، أضيفي الماء وعصير الليمون بالتدريج وبحرص، أعيديه إلى النار واتركيه ليغلي ويذوب السكر تماماً، أضيفي ماء الزهر والورد. احتفظي به دافئاً.

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4. في طبق التقديم ضعي شرائح التوست ثم وزعي عليها شراب الكراميل، باستعمال الشوكة فتتيها قليلاً.

5. وزعي الحشو ثم طبقة وفيرة من المكسرات.

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