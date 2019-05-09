طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر

مقادير عصير الشمندر - الشمندر : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- التفاح : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- عصير التفاح : كوب طريقة تحضير عصير الشمندر

1. ضعي الشمندر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانساً وناعماً. Advertisements 2. صبي العصير في أكواب وقدميه، ويمكنك حفظه في الثلاجة لحين التقديم وقبل التقديم حركيه قليلاً وصبيه. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت طريقة إعداد وتحضير آيس كريم الشوكولاتة بالكوكاكولا وعصير الكرز

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