أبرز فوائد الكركم بتذويب الكرش

فوائد الكركم رائعة على الصحة، وخصوصًا في مجال إنقاص الوزن وإذابة الدهون ولا سيما الكرش.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من Diet of the Town ، تطلعكِ في الآتي على تلك الفوائد:

فوائد الكركم في التخلص من الدهون

يساهم الكركم في محاربة تكدّس الدهون بالجسم.

فوائد الكركم للشعور بالشبع

الكركم يساعد على تأمين الشعور بالشبع، وعدم الرغبة بالأكل وفقدان الشهية، وعلى التقليل من الكمية المعتاد تناولها من الطعام.

فوائد الكركم في تحسين الجهاز الهضمي

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ينشّط الكركم عملية الهضم ويساعد في مكافحة بعض الأمراض، مثل عسر الهضم، وأمراض القولون، ومشكلات المعدة المختلفة.

فوائد الكركم في طرد السموم من الجسم

نظرًا لاحتواء الكركم على مضادات الأكسدة، فإنه قادر على طرد السموم من الجسم.

فوائد الكركم في تحسين عملية التمثيل الغذائي

يساعد الكركم على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لذا يُنصح بإضافته إلى الأطباق المختلفة.

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