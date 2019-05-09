طريقة إعداد وتحضير حلى الخشخش

القاهرة - لايف ستايل مقادير حلى الخشخش - شعيرية : مغلفين (باكستانية رفيعة)

- القشطة : علبتين

- بسكويت : 2 باكيت (سادة)

- كريم كراميل : مغلف (بودرة)

- الحليب المكثّف : نصف علبة (محلى)

- حليب : كوب

- كريمة : مغلفين (بودرة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- كاسترد : ملعقة كبيرة (بودرة) طريقة تحضير حلى الخشخش 1. ذوبي الزبدة في مقلاة على نار متوسطة. 2. كسري الشعيرية وحمصيها حتى تصبح ذهبية ثم ارفعيها عن النار. 3. اخفقي الكريمة البودرة مع الحليب المكثف المحلى والكاسترد البودرة والقشطة والكريم كراميل البودرة حتى يصبح الخليط كريمي وهش. Advertisements 4. اغمسي قطع البسكويت بالحليب وصفيها في طبق بايركس ثم أضيفي كمية من خليط الكريمة وطبقة من الشعيرية. 5. أعيدي الخطوات لعمل من طبقتين إلى ثلاث طبقات مع عمل آخر طبقة على الوجه شعيرية. 6. أدخلي الطبق للثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم وقدميه بارداً. قد يهمك أيضا:تعرفي علي طريقة إعداد حلى الزبادي بالكريم كراميل طريقة إعداد وتحضيركاسات البسكويت بالكريم كراميل

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