أبرز فوائد اليانسون لمرضى القولون العصبي

فوائد اليانسون عديدة على الصحة، ولعلّ أبرزها المساعدة على الهضم، ولكن هذه البذور الصغيرة لديها فوائد أكثر من ذلك لتقدّمه لأجسامنا.

اليانسون نبتة عطرية سنوية يبلغ ارتفاعها من 50 إلى 80 سنتم. وأوراقها خضراء لامعة، ثم تنمو من وسطها خلال فصل الصيف أزهار بيضاء صغيرة. وعلى الرغم من إمكان زراعة اليانسون الأخضر في المناطق الشمالية، إلا أنها لا تنضج تمامًا، ولهذا السبب، فإنَّ روسيا وإسبانيا – حيث يتميزان بصيف طويل وحار وجاف – هما البلدان المنتجان التقليديان لهذه البذور، التي تحظى باهتمام كبير من قبل المعالجين بالأعشاب.

فوائد اليانسون

يعمل اليانسون على تحفيز الغدد الهضمية، ويحارب الانتفاخات، ويخفف مشاكل المعدة المعوية، بسبب تأثيره المضاد للتشنجات على أقسام الجهاز الهضمي كافة، وبالتالي فهو رائع لمرضى القولون العصبي. كما أنه يعمل كمشقع ويُستعمل لعلاج مشاكل السعال، ويعالج مشاكل الربو كذلك. والميزة الإضافية التي يتمتع بها اليانسون الأخضر، هي أنه يزيد إفراز الحليب عند النساء المرضعات.

Advertisements

كيفية تحضير منقوع اليانسون:

للاستفادة بشكل كامل من فوائد هذه النبتة العطرية، إليكِ طريقة تحضير منقوع اليانسون:

• أضيفي ملعة صغيرة من اليانسون إلى كوب من الماء البارد، لتصنعي منهما مستخلصًا عن طريق الغلي.

• ضعي المزيج على النار واتركيه يغلي بضع ثوانٍ.

• بعد ذلك أطفئي النار ثم غطي الوعاء واتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق أخرى.

• بعد مرور الوقت اللازم يمكن شرب كوب أو كوبين في اليوم من هذا المنقوع.

قد يهمك أيضا:فوائد عشب اليانسون في علاج الكثير من الأمراض

تعرفي إلى فوائد زيت اليانسون لشعر صحى وناعم