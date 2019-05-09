اعرف جسمك.. العصب السابع يتحكم فى عضلات الوجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العصب الوجهي هو العصب القحفي السابع ويحمل أليافًا عصبية تتحكم في حركة الوجه وتعبيره، كما يحمل العصب الوجهي أيضًا أعصابًا متواجدة في الذوق إلى الجزء الأمامي من اللسان وتنتج الدموع (الغدة الدمعية).
ينشأ العصب السابع من جذع الدماغ ويقع فى مؤخرة الرأس، ويمتد عبر قناة الوجه في العظم الصدغي ، ويتحكم العصب الوجهي فى حركات العضلات المسئولة عن تعبيرات الوجه .
العصب الوجهى
يقوم العصب السابع بوظيفتين برئيسيتين وفقا لتقرير موقع " sciencedirect" ينقل بعض المعلومات الحسية من اللسان والجزء الداخلى من الفم على وجه التحديد، يمتد العصب من جذع الدماغ أيضًا ، ويعصب عضلات الوجه، ويتحكم فى كيفية التعاقد وإنتاج تعبيرات الوجه
الإشارات الحركية الطوعية مشتقة من القشرة الحركية، ومع ذلك فإن جزءًا كبيرًا من تعبيرات الوجه غير إجبارية، حيث أن جميع تعبيرات الوجه لدينا ناتجة عن تقلص العضلات تحت الجلد، كما أنها تحرك الجلد وتغيير تعبيرات الوجه للتعبير عن المزاج.
يتحكم العصب السابع فى تعبيرات الوجه مثل : الغضب، الألم، الانتباه، الخوف، الفرح، الحزن، المفاجأة، وحتى الأشخاص المكفوفون منذ الولادة ينتجون نفس التعبيرات.
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