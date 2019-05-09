شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الجفاف فى الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهبوط والدوخة وعدم التركيز والعطش الزائد علامات تؤكد أن هذا الشخص يعاني من الجفاف، وهناك العديد من العلامات الأخري التي يجب توخى الحذر منها، وتجنب الإصابة بالجفاف خلال شهر رمضان الكريم، وكل ما يجب أن تعرفه عن الجفاف فى الصيام ستتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

وأوضح التقرير، أن التعرض للإصابة بالجفاف من الأمور التي تشير إلي أن نسبة السوائل المتناوله يوميا قليلة جدا في الجسم، وهنا يجب توخي الحذر والتعرف علي أفضل الطرق للتخلص من هذه المشكلة وهي الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء.

وهناك العديد من اعراض الجفاف الناتجة عن الصيام والتي يجب توخي الحذر منها والتعرف عليها، زمنها الرغبة الملحة في النوم، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والعطش، جفاف الفم، عدم القدرة علي التبول، الصداع الشديد وجفاف الجلد، وانخفاض نسبة ضغط الدم بالجسم، وزيادة ضربات القلب.

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وقدم التقرير العديد من النصائح الهامة للصائح، والتي تقيه من التعرض والإصابة بالجفاف، ومنها:

- الإكثار من تناول الفواكه لأنها غنية بالعديد من العناصر الهامة لجسم الإنسان.

- تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا.

-2 لتر من الماء يوميا.