شكرا لقرائتكم خبر عن للحفاظ على صحتك فى الصيام والحر.. اهتم بوجبة السحور وافطر على تمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزداد الشعور بالدوخة والهبوط نتيجة للصيام خاصة لعدم ظبط نسبتى السكر والضغط، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح للحفاظ على الصحة عامة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لموقع " healthline"، وهى:

- ابتعد عن الوقوف أمام أشعة الشمس لأن هذا الأمر يتسبب في شعورك بالدوخة والهبوط ويتسبب في فقدانك نسبة كبيرة من السوائل بالجسم.

- اكثر من تناول السوائل وخاصة الماء من فترة الإفطار إلى السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في ترطيب جسمك والحد من الشعور بالعطش طيلة فترة الصيام.

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-عليك كسر صيامك على كوب من الماء وبجواره 3 تمرات فهذا الأمر يساهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، واعطاء الجسم جميع العناصر التي يحتاجها.

-لا تسرف في تناول الحلويات لأنها تتسبب في العديد من المشاكل الصحية، ولكن يمكنك تناول قطعة صغير من الحلويات .

-وجبة السحور عليك تناول طبق صغير من السلطة الخضراء ومعها الفول او البيض والخبز وينصح بتناول حبة واحدة من التمر فهذه النصائح تمد جسمك بما يحتاجه من عناصر غذائية وتحد من التعرض لاي مضاعفات صحية.