شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب على العلاج الكيميائى بنسبة تزيد عن 50٪ بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة عالمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون أنه من المتوقع ارتفاع الطلب على العلاج الكيميائي بنسبة تزيد عن 50٪ بحلول عام 2040 لتقديم العلاج الأمثل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، بين عامي 2018 و 2040 ، من المتوقع أن يرتفع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي للخط الأول كل عام من 9.8 مليون إلى 15 مليون (53 ٪) على مستوى العالم ، إذا كان هناك تطبيق كامل للمبادئ التوجيهية المستندة إلى الأدلة.

وحسبما ذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة Lancet Oncology ، تعتبر أول دراسة لتقدير حجم توفير العلاج الكيميائي اللازم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية للاستجابة لهذا الموقف.

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وبحلول عام 2040 ، سيكون ثلثا (67 ٪ ، 10.1 مليون من أصل 15 مليون) المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي يقيمون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومن بين 5.2 مليون شخص يحتاجون إلى العلاج بحلول عام 2040 ، سيقيم حوالي 75 ٪ في هذه البلدان.

للاستجابة للطلب المتزايد عالمياً ، تقدر الدراسة عدد الأطباء المطلوبين لتقديم العلاج الكيميائي الأمثل سيزيد من حوالي 65 ألف طبيب سرطان في عام 2018 إلى 100 ألف في عام 2040.

وفي عام 2040 ، ستكون أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تحتاج إلى علاج كيميائي هي الرئة (16.4٪ ، 2.5 مليون) ، الثدي (12.7٪ ، 1.9 مليون) وسرطان القولون والمستقيم (11.1٪ ، 1.7 مليون) ، وستحدث أكبر زيادة مطلقة في الحالات الجديدة هذه الأنواع الثلاثة نفسها من السرطان.