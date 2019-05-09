شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تورم العين المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض البعض لتورم العين المفاجئ، أي عند الاستيقاظ من النوم، حيث نجد أننا نعاني من تورم في العين دون وجود أسباب واضحة لهذا الأمر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب تورم العين المفاجئ وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع ""webmed .



ما هو تورم العين

س.. ما أسباب تورم العين المفاجئ؟

ج..هناك العديد من الأسباب المؤدية للاصابة بتورم العين بشكل مفاجئ، ومنها التالي:

-الاصابة بالحساسية من بعض الأشياء كالغبار أو تناول نوع معين من الطعام يسبب الحساسية او الكيماويات.

-التعب والارهاق يعد من ابرز الاسباب المؤدية للاصابة بتورم العين المفاجيء.

-استخدام بعض مستحضرات التجميل رخيصة الثمن قد تتسبب في الاصابة والتعرض لتورم العين وخاصة اذا قامت بالنوم بها دون تنظيف الوجه جيدا وازالتها.

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-الاصابة بهربس العين وهو عدوي فيروسية تتعرض لها العين.

-حدوث انسداد في القنوات الدمعية بالعين، وهنا تتجمع الدموع في العين ولا يستطيع الشخص المصاب بتفريغها ويتسبب انتفاخ بها.



تورم العين المفاجئ

يمكنك استخدام الكمادات في العين، ولكن في حالة عدم وجود تحسن في خلال 24 ساعة عليك الذهاب مباشرة لطبيب عيون لان هذه الحالة قد تحتاج لبعض الارشادات والنصائح الطبية كاخذ مضادات حيوية وبعض القطرات.

تورم العين بشكل مفاجئ

س..هل يمكن استخدام كمادات الماء في علاج تورم العين المفاجئ؟س.. ما هو العلاج تورم العين المفاجئ في المنزل؟

ج..-غسل العين بالماء البارد مرتين في اليوم يقلل من حدة التورم، مع وضع كمادات باردة عليها وتجنب الارهاق والتعب والبكاء، لانها عوامل تزيد من حدة التورم بشكل كبير.