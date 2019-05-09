شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الملينات عند الإفراط فى تناولها عدة منها الجفاف الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الملينات من أشهر الأدوية الشائعة التى تساعد على تخفيف وعلاج الإمساك، عن طريق تخفيف البراز أو تحفيز حركة الأمعاء، ويمكن أن تأتى الملينات فى شكل حبوب أو كبسولات أو سوائل أو أطعمة أو حقن شرجية أو تحاميل، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار الملينات، بحسب ما ذكر موقع " every day health".



الملينات

اضرار الملينات

هناك مجموعة من الآثار الجانبية والأضرار الأكثر شيوعًا للملينات وتشمل هذه الأضرار: الانتفاخ والغازات وألم البطن، لذا يجب عليك دائمًا شرب الكثير من السوائل والبقاء رطباً عند تناول الملينات.

ويحدث الإفراط فى تناول الملينات أو سوء استخدامها عندما يأخذ الشخص جرعات أعلى أو أكثر تكراراً منها.

إن إساءة استخدام هذه الملينات أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو تهدد الحياة، مثل:



اضرار الملينات والافراط فى تناولها

-اختلال نسب المعادن فى الجسم

حيث أن الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور عبارة عن شوارد ومعادن موجودة في مستويات محددة من أجل الأداء الصحي للأعصاب والعضلات والقولون والقلب، وعندما يكون هناك خلل فى توازن هذه المعادن، فإنه يمكن أن يسبب الضيق وانخفاض وظيفة أجهزة الجسم.

- الجفاف الشديد

وهذا الجفاف يمكن أن يسبب ضعف العضلات، تشوش الرؤية، تلف الكلى، الإغماء، وفي بعض الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الموت، وغالبًا ما يتطلب الجفاف علاجًا طبيًا لإعادة ترطيب الجسم بشكل مناسب وآمن.

-الاعتماد الدائم على الملينات

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بحيث تصبح هى المتحكم الرئيسى فى عملية إخراج البراز.

-عندما يسيء الشخص استخدام الملينات لفترة طويلة من الزمن يتوقف القولون عن الاستجابة للجرعات الموصى بها، وبالتالى تصبح بلا جدوى أو فائدة.الإمساك المزمن.

-تلف الأعضاء الداخلية.

-الأضرار التي لحقت بالأعضاء الداخلية يمكن أن تخلق القولون المفرط أو الكسول، والذي يمكن أن يؤدي إلى التهابات القولون، متلازمة القولون العصبي، وتلف الكبد ويمكن أن يتطور إلى سرطان القولون بسبب سوء استخدام الملينات.

-زيادة خطر الاصابة بسرطان القولون.

-سوف يصبح الشخص أكثر عرضة للعدوى.

-قد يؤدى الجفاف الشديد من فقدان السوائل ونقص الماء في الخلايا والأنسجة، إلى فشل فى أجهزة الجسم أو الموت.

-تلف الكلى أيضا ليس فقط بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء ولكن أيضا الجفاف المطول بسبب نقص في تناول السوائل وسوء استخدام الملينات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.



الملينات

اضرار استخدام الملينات لإنقاص الوزن

وهناك أضرار أخرى لمن يستخدم الملينات لفقدان الوزن:

- أظهرت الأبحاث أن الأدوية ليست فعالة في تعزيز فقدان الوزن، ويمكن أن تكون خطرة عند استخدامها لهذا الغرض، فأي خسارة في الوزن تتحقق من خلال حركة الأمعاء التي يسببها الملين، تحتوي على القليل من الطعام أو الدهون أو السعرات الحرارية.