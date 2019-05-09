شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بالصنوبر.. هيخسسك ويحمى بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصنوبر يعد من المكسرات المنتشرة في بلاد الشام ويتم استخدامه ليس فقط في الحلويات ولكن ايضا أثناء إعداد الطعام، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الانسان كمضادات الاكسدة، وبعض المعادن وفيتامين "هـ وك"، والمنجنيز والمغنسيوم والحديد والزنك، كما أن له مذاق رائع، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الصنوبر، وذلك وفقا لموقع "healthline".



فوائد الصنوبر

فوائد الصنوبر

وقدم التقرير العديد من الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم فور تناوله للصنوبر ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد، فتناوله يقلل الرغبة في تناول الطعام ويساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-يساعد على تنشيط خلايا الجسم وجعل الشخص يشعر بالنشاط والحيوية وهذا الامر يرجع لما يحتويه من عناصر هامة.

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-يعد غذاء جيد لمن يعاني من نقص نسبة الحديد في الجسم والأنيميا وهذا يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من الحديد.



الصنوبر

-يحافظ علي نضارة البشرة وهذا يرجع لاحتوائه علي مضادات الاكسدة التي تقلل من ظهور علامات تقدم العمر.

-يعمل علي تقوية القدرة والرغبة الجنسية لدي الرجال لاحتوائه على نسبة جيدة من الزنك.

-يعمل علي تطهير وتنظيف الجهاز الهضمي والحد من تعرضه للمشاكل الصحية.