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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير رسمي خطير.. احترس من هذه العصائر على الإفطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت وزارة الصحة، تحذيراً من خطورة الإفراط في شرب العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة، وذلك ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية.
وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه العصائر فوائدها أقل، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية والنكهات، ولا يوجد بها أي نسب من عصائر الفاكهة الطبيعية.
يأتي هذا ضمن الأنشطة التوعوية التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
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