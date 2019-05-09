ارتفاع معدل البدانة في الريف مقارنة بالمدن

قال باحثون إن معدلات البدانة بين سكان المناطق الريفية في العالم ترتفع بوتيرة أسرع منها بين سكان المدن، لأسباب ترجع في جانب منها إلى توفر أغذية أفضل صحيا، وأماكن أكثر لممارسة التمارين في المدن عنه في الريف.

وفي دراسة لاتجاهات مؤشر كتلة الجسم على مدى 33 عاما عبر 200 دولة ومنطقة، وجد العلماء أن وزن الناس على مستوى العالم يزداد من 5 إلى 6 كيلوجرامات في المتوسط خلال مدة إجراء الدراسة، وأن هذا يرجع في الغالب إلى زيادات في مؤشر كتلة الجسم في المناطق الريفية.



وقال ماجد عزتي، الأستاذ بكلية إمبريال كوليدج بلندن، والمشارك في قيادة الدراسة: "نتائج هذه الدراسة العالمية الواسعة تقلب الانطباعات الشائعة بأن سكان المدن هم السبب الرئيسي للزيادة العالمية في البدانة".

وأضاف أن النتائج أظهرت "أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية معالجتنا لهذه المشكلة الصحية العالمية".

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وحللت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية (نيتشر) الأربعاء، بيانات الطول والوزن لـ112 مليون بالغ عبر مناطق الريف والحضر في 200 دولة ومنطقة خلال الفترة من عام 1985 إلى 2017.

ووجدت الدراسة أن متوسط مؤشر كتلة الجسم زاد خلال تلك الفترة بمقدار 2.1 بين النساء والرجال، لكن الزيادة في المدن كانت بمقدار 1.3 بين النساء و1.6 بين الرجال.

ومؤشر كتلة الجسم مقياس معترف به دوليا ويعطي دلالة عما إذا كان الشخص يتمتع بوزن صحي.

ويحسب المؤشر بقسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر، والمؤشر الذي يتراوح بين 19 إلى 25 يعتبر صحيا.