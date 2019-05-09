الشريك المناسب والموت.. أمور غريبة يستطيع جسمك التنبؤ بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يصعب بالطبع التنبؤ بالمستقبل وإمكانية حدوث شيء أو الإصابة بمرض ما قبل تحقق الأمر في الواقع، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن جسم الإنسان معقد ويتميز بقدرات غير المتوقعة، من بينها التنبؤ بالخطر وحتى الموت.

ومن خلال مجلة "باسِل"، نقدم لك أمورًا غريبة يمكن لجسمك التنبؤ بها:

الطقس

كشف الخبراء أن آلام المفاصل قد ترتبط بتنبؤ الجسم بالطقس، حيث يوضح الخبراء أن معظم بناء أو هيكل المفاصل نفسها تشبه كبسولة مطوقة، داخلها سائل وهواء، وأن الضغط داخل المفاصل يختلف عن الضغط الخارجي في الطقس، لذا قد تشير آلام المفاصل إلى تغير الضغط في الطقس قبل بدء هطول الأمطار أو تساقط الثلج.

الخطر

يستطيع الكثير من الأشخاص استشعار الخطر أو أن هناك أمرًا سيئًا على وشك الحدوث، وذلك يرجع أنه يحدث تحفيز "الجهاز العصبي الودي"، حيث يتم رفع مستويات التوتر لحث الشخص على أخذ رد فعل والتصرف، سواء كان من خلال المواجهة أو الهرب.

ما إذا كان الشريك مناسبًا أم لا

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يمكن لجسمك معرفة ما إذا كان شريكك أو شريكتك مناسبين حقًا، إذ أوضح الخبراء أن الجسم يستطيع تحديد ذلك من خلال تقبيل أو عناق الشريك، وذلك لأن الجسم لديه القدرة على تقييم مدى توافق الشريك من خلال رائحته ولمسته.

التنبؤ بالأمور في المستقبل القريب

كشفت دراسة سابقة أن الدماغ البشري يتنبأ بالأحداث باستمرار، فعلى سبيل المثال، عند السير في إحدى الطرق ورؤية طفل يركب دراجة ويتجه بسرعة ناحيتك، تأخذ رد فعل يجنبك ما قد يحدث من تصادم مع الدراجة، ويوضح الخبراء أن رد الفعل هذا هو نتيجة تنبؤ دماغك لما على وشك الحدوث.

اقتراب فصل الربيع

قد تكون الحساسية الموسمية بمختلف أنواعها، مشكلة شائعة للغاية بين العديد من الأشخاص، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أن تلك الحساسية هي في الحقيقة طريقة الجسم في إخطارك بأن فصل الربيع يقترب، حتى قبل بدئه فعليًا.