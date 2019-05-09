ملكة بريطانيا تتحدَّث عن الطفل الملكي الجديد في أحدث ظهور لها

حضرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، غداء عمل لأعضاء وسام الاستحقاق في وندسور الثلاثاء، وانضم إليها في ذلك الوقت وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبره، في أول ظهور له في مناسبة علنية مهمة منذ تورطه في حادث سيارة في يناير في هذا العام.

وسئلت الملكة خلال غداء العمل الذي حضرته الملكة، عن الطفل الملكي الجديد وعن شعورها حيال ذلك، حيث سألها أحد الضيوف قائلا: "الحياة جيدة يا صاحبة الجلالة؟ كل شيء على ما يرام"، وهو ما أجابت عليه الملكة قائلة: "نعم شكرا لسؤالك"، بعدها قال لها آخر: "تهانينا، أصبح لديك ابن حفيد جديد"، وهو ما ردت عليه الملكة وقالت: "نعم أعلم ذلك أصبح لدي 8 أبناء أحفاد"، وأضافت قائلة إنها سعيدة للغاية بالطفل الجديد في العائلة المالكة.

انضم إلى الملكة وزوجها الأمير فيليب في غداء العمل، عالِم الطبيعة السير ديفيد أتينبورو، والفنان ديفيد هوكني، ورئيسة مجلس العموم السابقة البارونة بوثريد، ومخترع شبكة الويب العالمية سير تيموثي بيرنرز لي، وآخرين، كما قامت الملكة وزوجها بالتقاط صور تذكارية بصحبة الحضور.

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تأسس وسام الاستحقاق في عام 1902 على يد إدوارد السابع، لتكريم القادة في مختلف المجالات وخاصة الفنون والعلوم والثقافة والعلوم العسكرية، ويقتصر عدد الأفراد الأحياء الحاصلين على الوسام حتى الآن على 24 عضو فقط، من بينهم الأمير فيليب 97 عام، والذي حصل على الوسام في عام 1968.

يأتي ظهور الملكة وزوجها في غداء العمل في قصر وندسور بعد يوم واحد فقط من الإعلان رسميا عن مولد الطفل الملكي الجديد، وكان قصر باكنغهام قد أصدر بيان بخصوص ذلك الشأن تضمن ما يلي: "تم إعلام الملكة ودوق أدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كمبريدج، ليدي جاين فيلورز (Lady Jane Fellowes)، ليدي سارة مكوركوديل (Lady Sarah McCorquodale)، وإيرل سبنسر (Earl Spencer)، بالنبأ السعيد، دوريا رادلان (Doria Ragland)، والدة الدوقة، سعيدة للغاية بأنباء مولد حفيدها الأول، وهي تقيم حاليا بصحبة دوق ودوقة ساسيكس في منزلهما Frogmore Cottage، صاحبة السمو والطفل بخير".

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