شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخك عربى.. الدولمة والبريانى أكلات عراقية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج.

الإفطار من دولة العراقالدولمة

الدولمة العراقية من وصفات المحاشي المميزة على السفرة فى رمضان، وهي عبارة عن خضار مشكلة من الكوسة والباذنجان والطماطم والبصل وورق العنب محشوة بالأرز والتتبيلة الخاصة بدبس الرمان مع إضافة قطع من اللحم معها.

ورق العنب الموجود بوصفة الدوملة غني بالأملاح الهامة مثل البوتاسيوم والحديد والفوسفور بالإضافة إلى نسبة عالية من السكريات البسيطة، مما يجعله يزيد من نشاط الكبد ومقاومة الالتهابات وتنشيط الدورة الدموية كما أنه مفيد لمرضى السكر حيث أن سكرياته بسيطة.



الدولمة





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البريانى العراقى

خلطة مكونة من العديد من المكونات بداية من الأرز البسمتى والشعيرية والخضروات المشكلة مع قطع الدجاج والتوابل والبهارات المختلفة منها الكركم، مما يجعله وجبة متكاملة العناصر والفيتامينات المتعددة



البريانى العراقى

شوربة العدس

رمضان لا يكون رمضان بدون شوربة العدس العراقية "شوربة عدس حمراء"، والتى يجب تناولها فى مائدة الإفطار، فهى سريعة ومغذية وسهلة للغاية، يتم تقديمها حرفيًا يوميًا طوال شهر رمضان لمعظم العراقيين، وقد تضاف إليها أحيانًا كرات اللحم والجزر والشعرية إلى الحساء الأساسى لجعلها أكثر من مجرد وجبة مثالية.