شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: إعطاء هرمون البروجسترون للنساء المصابات بالنزيف يعزز فرص الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة برمنجهام أن إعطاء هرمون البروجسترون للنساء الحوامل المصابات بالنزيف المبكر وتاريخ الإجهاض قد يزيد من فرصهن في إنجاب طفل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد هذه الدراسة أكبر تجربة من نوعها على الإطلاق حيث شارك فيها 4153 امرأة حامل أصيبت بالنزيف أثناء الحمل أو الجهاض.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات من 48 مستشفى في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية، ويبلغ متوسط ​​أعمارهن 31 سنة ، تم تخصيصهن بشكل عشوائي عن طريق الكمبيوتر في واحدة من مجموعتين - تم إعطاء مجموعة واحدة تبلغ 2079 امرأة بهرمون البروجسترون ، بينما أعطيت المجموعة الأخرى التي تضم 2074 امرأة دواءً وهمياً .

وأوضح الدكتور "آدم ديفال" ، من جامعة برمنجهام ومدير مركز تومي الوطني لأبحاث الإجهاض: "الإجهاض هو أحد المضاعفات الشائعة للحمل، ويؤثر على واحدة من كل خمس نساء ، والنزيف المهبلي في الحمل المبكر يرتبط بالإجهاض أيضاً".

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وأشار الباحثون إلى أن إعطاء هرمون البروجسترون ، وهو هرمون ضروري للحفاظ على الحمل ، قد يقلل من خطر الإجهاض لدى النساء اللائي يعانين من نزيف الحمل المبكر.

ووجد الباحثون أن هناك زيادة بنسبة 4٪ في عدد الأطفال المولودين لنساء في الدراسة والذين تم إعطاؤهم البروجسترون والذين سبق أن خضعوا لإجهاض واحد أو اثنين مقارنةً بأولئك الذين تلقوا علاجاً وهمياً.

وأضاف الباحثون أن نتائج هذه الدراسة مهمة للآباء والأمهات الذين عانوا من الإجهاض.