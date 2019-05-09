شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المضافات الغذائية يمكن أن تسبب تصلب الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد باحثون أمريكيون بأن المضافات الغذائية وغيرها من مكونات الطهي يمكن أن تؤدى إلى تصلب الشرايين.

ويعد تصلب الشرايين أحد عوامل الخطر المستقلة لأمراض القلب والموت، والآليات التي تسهم في تصلب الشرايين ليست مفهومة جيدا، وذلك وفقا لدراسة نشرت في عدد مايو من مجلة "ضغط الدم".

وفي هذه الدراسة، قام الباحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك"، بتحديد الكثير من المستقبلات المتعلقة بشرب القهوة، وشرب الكحول، والأطعمة الدسمة، فضلا عن المكملات الغذائية، وحتى المبيدات الحشرية.

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وباستخدام أحدث لوحات من المستقبلات، أجرى الباحثون تحليلا لعينات دم للمشاركين، بحثا عن التعرضات البيئية التي كان لها تأثير على تدابير تصلب الشرايين، وتوصل الباحثون إلى وجود 27 مستقبلا جديدا مرتبطا بالتصلب الشرياني.

وقال "ديفيد لى"، الأستاذ في جامعة"نيويورك": "لقد تمكنا من تحديد بعض المستقبلات المتعلقة بالبيئة ونمط الحياة ، وبناء شبكات استقبالية لإظهار كيف يتفاعل الجسم مع التعرض البيئي، والأهم من ذلك، اختبار تأثير هذه المستقبلات على تصلب الشرايين".

وأثارت الدراسة احتمال أن هذه المواد المضافة قد تسبب تصلب الشرايين، بالنظر إلى الاستخدام الواسع لتلك المواد المضافة، هناك ما يبرر إجراء دراسات مستقبلية للتحقيق في دورها في تصلب الشرايين.