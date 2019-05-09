رجيم الأسبوع الثاني من رمضان لجسم ممشوق

نحلم جميعاً بالجسم المثالي الخالي من الدهون والتكتلات الدهنية، وهو حلم ليس بعيد المنال، إذا حرصنا على اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن العادات الغذائية السيئة، وشهر رمضان فرصة عظيمة لتحقيق ذلك الحلم، ونواصل تقديم رجيم الأسبوع الثاني من رمضان؛ للحصول على جسم متناسق وممشوق.



اليوم الأول:

السحور:

نصف رغيف سن، وقطعة جبنة وسلطة و١ زبادي.

الفطار:

٣ ملاعق أرز، و٢ قطعة لحمة، وطبق شوربة كريمة فراخ، وطبق سلطة كبير.

بين الإفطار والسحور:

2 ثمرة فاكهة.



اليوم الثاني:

السحور:

٣ ملاعق فول أو قطعتان من جبنة، وكوب زبادي و2 ثمرة فاكهة.

الفطار:

٤ ملاعق أرز، وسلطة خضار، و2 سمك مشوي.

بين الإفطار والسحور:

قطعة صغيرة من الحلو.



اليوم الثالث:

السحور:

٢ بيضة مسلوقة، والقليل من البطاطس المقلية وكوب زبادي.

الفطار:

٤ ملاعق مكرونة، ونصف فرخة مشوية، وطبق شوربة.

بين الإفطار والسحور:

3 قطع حلوى مشكل.



اليوم الرابع:

السحور:

١ رغيف قمح غامق، وقطعة جبنة وطماطم وخيار وكوب زبادي.

الفطار:

٤ ملاعق أرز، و٢ قطعة لحم مشوي أو مسلوق، وطبق شوربة عدس وطبق خضار مطبوخ.

بين الإفطار والسحور:

٣ ثمرات فاكهة.



اليوم الخامس:

السحور:

٢ زبادي، أو ١ بطاطس بوريه، ونصف رغيف بلدي.

الفطار:

٣ ملاعق أرز وربع فرخة مشوية، وطبق شوربة وسلطة.

بين الإفطار والسحور:

قطعة كيك.

Advertisements



اليوم السادس .

السحور:

٢ بيضة مسلوقة ونصف رغيف بلدي، وقطعة جبن أو كوب زبادي.

الفطار:

6 ملاعق أرز، و2 سمك مشوي وسلطة، وقطعة واحدة باذنجان مقلي.

بين الإفطار والسحور:

٣ ثمرة فاكهة.



اليوم السابع:

السحور:

٢ ملعقة فول ورغيف سن وبيضة واحدة مسلوقة، أو قطعة جبن ملح خفيف وخيار أو خس.

الفطار:

٥ ملاعق أرز أو معكرونة، وربع فرخة مسلوقة أو مشوية، وطبق خضار مطبوخ.

بين الإفطار والسحور:

قطعتان من حلويات.

أقرئي أيضا

اسباب زيادة الوزن في رمضان.. تجنبيها

قائمة بأفضل المشروبات المفيدة خلال شهر رمضان

نصائح ذهبية لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان

شاهدي أيضا