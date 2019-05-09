برنامج تدريبي يساعد مرضى السكري على الصيام

أطلق التحالف الدولي لمرض السكري ورمضان برنامجاً تدريبياً جديداً، بهدف تزويد خبراء الرعاية الصحية ومرضى السكري في منطقة الخليج بالتدريبات والمعلومات المفيدة؛ لمساعدتهم على إدارة حالتهم الصحية بأمان أثناء الصيام.

وأطلق البرنامج بدعم من شركة "سانوفي"؛ استجابة للتحديات التي تواجه الصائمين خلال شهر رمضان، حسب ما توصلت إليه مجموعة من خبراء مرض السكري في البلدان المعنية العام الماضي.

ومن أهم هذه التحديات الحاجة إلى تعزيز وعي المرضى، وضمان تدريب جميع مزودي خدمات الرعاية الصحية بشكل جيد، عبر تحديث الأدوات التعليمية المطلوبة وتحسينها؛ للمساعدة في إدارة مرض السكري بشكل أفضل عند الصيام.

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وأطلق برنامج تدريب المدربين في إطار الحلول التي اتفقت عليها المجموعة؛ استعداداً لشهر رمضان، وجرى خلال الجلسة تدريب إخصائيي الرعاية الصحية المكلفين بنقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها إلى مدربين محليين آخرين في بلدانهم.

قال الدكتور محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة التحالف الدولي لمرض السكري ورمضان واستشاري أمراض الغدد الصم في مستشفى دبي: "يتطلب التعايش مع مرض السكري مراقبة ورعاية مستمرة للمرضى وتغييرات في أنماط حياتهم، ويجب أخذها بعين الاعتبار عند صيام شهر رمضان المبارك، نظراً لما قد تنطوي عليه من مخاطر صحية ينبغي إدارتها بكفاءة".

وأضاف: "من هنا تأتي أهمية تدريب وتوعية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية كجانب محوري لتحقيق هذا الهدف، ومن شأن برنامج تدريب المدربين استعداداً لشهر رمضان أن يوفر المعلومات والأدوات التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية لإدارة مرض السكري في شهر رمضان، الصادرة عن التحالف الدولي لمرض السكري ورمضان الدولي العام الماضي".